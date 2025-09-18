La Navidad en Ecuador ya tiene un nuevo referente. Con más de 10 000 productos para el hogar, juguetes, decoración y tecnología, la cadena Almacenes Estuardo Sánchez presentó oficialmente la temporada en su tienda Piazza Ceibos en Guayaquil.

La propuesta llega en un momento estratégico, ya que entre el 30% y el 40% del comercio anual del país se concentra en esta época, según la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Cuatro colecciones con tradición e innovación

La Casa de Santa fue el escenario del lanzamiento de las cuatro colecciones temáticas: Travesía Navideña, Estrella de los deseos, Bosque encantado y Secreto de Nochebuena.

Cada línea combina tendencias europeas y diseños únicos que apuestan por la elegancia, el arte y la sofisticación navideña. Desde tonos dorados tradicionales hasta armonías japonesas y estilos renacentistas, las propuestas ofrecen variedad para crear ambientes memorables.

Juguetes y tecnología para toda la familia

El portafolio de juguetes, que desde 2018 ha marcado un crecimiento en innovación y tecnología, se diversifica este año con drones, robots interactivos y muñecas con funciones.

A ellos se suman bicicletas, juegos de mesa y propuestas “do it yourself”, pensadas para estimular la creatividad y el aprendizaje en los más pequeños.

Expansión digital y presencia nacional

Además de sus 15 tiendas físicas en ciudades como Guayaquil, Quito, Machala y Manta, la empresa fortalece su canal online a través de www.estuardosanchez.com, con entregas a escala nacional y descuentos exclusivos en línea.

Así, la marca se consolida como líder del comercio estacional, combinando tradición en tienda con la comodidad del comercio electrónico.

Una marca con 76 años de historia

La trayectoria de Almacenes Estuardo Sánchez es un símbolo de perseverancia en el comercio ecuatoriano.

Fundada en 1949 por Estuardo Sánchez García, la empresa ha crecido hasta generar más de 600 empleos directos, con un sistema logístico y comercial que hoy conecta a todo el país.

Esta temporada, además, la marca se suma a la tendencia de Halloween en Ecuador, ofreciendo disfraces y decoraciones para extender la dinámica comercial hasta octubre .

