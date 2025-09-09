Maggi®, marca líder en el mercado ecuatoriano de mayonesas con un 53,8% de participación, refuerza su posición con el lanzamiento de su Mayonesa Sanduchera Maggi®, dentro de la campaña “La más Rica y Cremosita, el sabor que enamora”.

Con más de 50 años de tradición en Ecuador, la marca responde a las tendencias de consumo con productos versátiles y de sabor inconfundible.

La nueva Mayonesa Sanduchera

La gran novedad es la Mayonesa Sanduchera, única en su categoría, que combina la cremosidad de Maggi® con tomate, especias y un toque de pepinillos.

Este perfil de sabor innovador está diseñado para realzar sánduches, hamburguesas y hot dogs, convirtiéndose en un aliado práctico para el 51% de consumidores que prefieren este tipo de preparaciones.

Portafolio variado para todos los gustos

El portafolio de mayonesas Maggi® incluye opciones como Regular, con un toque de limón, Light y ahora la Sanduchera.

Cada una mantiene la promesa de calidad y frescura, con ingredientes seleccionados que garantizan una experiencia de sabor superior en cada comida.

El consumidor joven está en el centro

Jorge Peñaherrera, vicepresidente de Culinarios de Nestlé Ecuador, señala que los consumidores de entre 18 y 35 años buscan practicidad y variedad sin perder el sabor.

Con estas innovaciones, la marca asegura que cada preparación sea una celebración gastronómica, reafirmando su rol en los hogares ecuatorianos.

