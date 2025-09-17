La Lotería de Navidad en Ecuador arrancó oficialmente el 1 de septiembre con un plan de premios que supera los seis millones de dólares.

Entre los más destacados está la primera suerte de tres millones de dólares al entero, que se jugará el 24 de diciembre.

También, hay 25 suertes adicionales y una doble zona de raspe con premios en efectivo.

Lotería Nacional te regala un Toyota Agya cada semana

Por primera vez, la Lotería Nacional sortea un auto Toyota Agya cada semana, durante 15 semanas consecutivas.

El primer vehículo, correspondiente al sorteo del 15 de septiembre, fue entregado en Ambato al número 06682, fracción 28.

Todavía quedan 14 autos en juego, con un ganador distinto cada semana hasta llegar a la Nochebuena.

Más que un premio, un símbolo de solidaridad

Regalar un guachito de Navidad es mucho más que un detalle: simboliza cariño, prosperidad y esperanza.

Además, cada boleto contribuye a la labor social de la Junta de Beneficencia, que destina los recursos a programas de salud, educación y asistencia a los más vulnerables en todo Ecuador.

Un diciembre lleno de ilusión

El gran sorteo del 24 de diciembre será la culminación de esta temporada navideña, con el premio mayor de tres millones de dólares y un extraordinario plan de suertes que mantendrá la ilusión encendida en miles de hogares ecuatorianos.

