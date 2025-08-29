La Lotería Nacional del Ecuador se ha consolidado como una institución que transforma vidas a través de la suerte y la solidaridad.

Ahora, abre sus puertas a los emprendedores ecuatorianos, ofreciendo un modelo de negocio accesible, rentable y con el respaldo de una marca líder en el país.

Los interesados pueden iniciar su propio punto de venta con una inversión desde 4 000 dólares, sumándose a la red de más de 500 locales activos en todo el territorio nacional.

Esta propuesta busca generar ingresos sostenibles, fortalecer el empleo local y ampliar el impacto social que caracteriza a la institución.

Emprender con propósito y respaldo seguro

Formar parte de la red de puntos de venta de Lotería Nacional significa integrarse a un modelo probado que cuenta con la confianza de millones de ecuatorianos.

Los emprendedores acceden a beneficios únicos:

Comercialización directa de todos los productos de la Lotería Nacional .

. Capacitación continua y acompañamiento personalizado.

Ingresos constantes gracias a la alta demanda de juegos y sorteos.

Participación en un proyecto que apoya directamente a la obra social de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Este esquema combina emprendimiento con propósito social, permitiendo que cada venta contribuya a proyectos de salud, educación y bienestar en Ecuador.

Opciones de negocio adaptadas a cada emprendedor

La Lotería Nacional de Ecuador ofrece distintos formatos de negocio que se ajustan a las posibilidades de inversión y visión de cada emprendedor:

Islas de Venta: espacios de cuatro a 10 m² con hasta 10 máquinas de video lotería.

espacios de cuatro a 10 m² con hasta 10 máquinas de video lotería. Puntos de Venta: locales de 20 a 700 m² con capacidad para 40 máquinas.

locales de 20 a 700 m² con capacidad para 40 máquinas. Bingos de la Suerte: grandes espacios de más de 5 000 m² con hasta 40 máquinas.

Estas alternativas convierten a la Lotería en un aliado estratégico para quienes buscan un negocio estable y de alto impacto.

Compromiso social y futuro sostenible

Más allá de los beneficios económicos, este programa reafirma el compromiso social de Lotería Nacional, que destina sus recursos a proyectos de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

De esta manera, cada emprendedor no solo asegura un ingreso para su familia, sino que también se convierte en parte activa de una red solidaria que apoya a miles de ecuatorianos en situación de vulnerabilidad.

