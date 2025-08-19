Con el lanzamiento de su serie QNED evo 2025, LG Electronics marca un nuevo estándar en el mundo de los televisores LCD premium. Se trata de una propuesta que integra innovación visual, sonido inmersivo e inteligencia artificial avanzada, diseñada para llevar la experiencia audiovisual del hogar moderno a un nivel superior.

Estos televisores combinan paneles Mini LED con el procesador α (Alpha) AI, logrando un contraste más profundo, mayor brillo y detalle realista en cada escena. La certificación de 100% de volumen de color de Intertek avala la fidelidad cromática que ofrece la tecnología Dynamic QNED Color, capaz de reproducir tonos vivos y precisos tanto en ambientes muy iluminados como en los más oscuros.

Inteligencia artificial al servicio del entretenimiento

La nueva gama QNED evo incorpora funciones avanzadas de AI como AI Picture Pro, AI Object Enhancer y Dynamic Tone Mapping Pro, que analizan en tiempo real cada imagen y ajustan brillo, contraste y detalles con una precisión única en la industria. A ello se suma AI Sound Pro, que transforma el audio integrado en un sonido envolvente virtual de 9.1.2 canales.

El televisor también utiliza el Image/Sound Wizard, capaz de procesar más de 1.600 millones de configuraciones visuales y 40 millones de perfiles de sonido para ofrecer modos personalizados, adaptados a las preferencias de cada espectador.

Conectividad inteligente y control total

El AI Magic Remote de LG eleva la interacción con el usuario al incorporar un botón dedicado de inteligencia artificial con control por voz y puntero tipo mouse. Entre sus funciones se encuentran AI Voice ID, LG AI Concierge y AI Search (LLM), además de la integración con Microsoft Copilot, que facilita búsquedas, recomendaciones y gestión de perfiles personalizados.

La plataforma webOS 25, impulsada por el procesador α AI, asegura una experiencia siempre actualizada con cinco años de soporte garantizado. Además, permite una conectividad fluida con ecosistemas inteligentes como LG ThinQ, Google Home, Apple AirPlay y Google Cast.

Potencia para los gamers

La serie QNED evo 2025 también está pensada para los fanáticos de los videojuegos. Con soporte para 4K a 144 Hz, compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium y acceso al LG Gaming Portal, los usuarios pueden disfrutar de juegos en la nube y títulos exclusivos de webOS sin necesidad de consolas físicas. Una propuesta que combina entretenimiento de alta calidad con rendimiento de última generación.

Disponibilidad y formatos

Los televisores LG QNED evo 2025 comenzaron su comercialización en mayo en Corea del Sur, Estados Unidos y Europa, y se expandirán progresivamente a otros mercados. La línea incluye modelos desde 50 pulgadas hasta una versión “extra grande” de 100 pulgadas, pensada para experiencias cinematográficas en casa.

Con este lanzamiento, LG refuerza su liderazgo en innovación audiovisual, apostando por la convergencia entre color, inteligencia artificial, conectividad y gaming de alto rendimiento, consolidando así una nueva era en televisores LCD premium.