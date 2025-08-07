LG Electronics Ecuador celebró la graduación de 28 jóvenes ecuatorianos en su programa LG Inverter Academy. Esta iniciativa está enfocada en tecnología Inverter y sistemas de aire acondicionado residencial y comercial.

El objetivo es fomentar la educación técnica y generar oportunidades laborales reales.

La ceremonia se realizó en el Centro Solidario Santiago Apóstol. Asistieron autoridades y representantes de Fundación Acción Solidaria, que es la aliada estratégica en esta iniciativa de impacto social y formación profesional.

Más noticias:

Formación técnica en aire acondicionado con enfoque transformador

Durante tres meses, los estudiantes completaron 85 horas de capacitación técnica a través de 32 sesiones teórico-prácticas.

Ellos utilizaron equipos donados por LG, recibieron formación especializada en instalación, mantenimiento y reparación de sistemas Inverter. De esa forma se capacitaron como técnicos certificados y preparados para el mercado laboral.

Además del enfoque técnico, la formación incluyó masterclasses en desarrollo profesional, como creación de marca personal, análisis FODA, elaboración de hojas de vida y sesiones prácticas sobre herramientas de conectividad LG, como la plataforma ThinQ.

No dejes de leer: LG y Techled inauguran showroom tecnológico en Ecuador

Empleo y emprendimiento son los resultados tangibles

El programa no solo aportó conocimientos técnicos, sino que también fortaleció habilidades blandas como liderazgo, compromiso y responsabilidad.

“Este proyecto ha sido una experiencia transformadora. Ahora nuestros graduados tienen herramientas reales para iniciar una carrera profesional”, destacó Desiree Roca, gerente de Marketing de LG Electronics Ecuador.

Como muestra del impacto, uno de los graduados fue contratado por el equipo técnico de LG, consolidando la efectividad del modelo formativo implementado y validando la apuesta por el talento joven ecuatoriano.

Educación técnica como motor de inclusión social

Francesco Anzuini, coordinador de Fundación Acción Solidaria, señaló: “Vimos crecer su responsabilidad y liderazgo. Este proceso va más allá del aprendizaje técnico, representa un cambio de vida”.

La alianza entre LG y FAS demuestra que el acceso a formación especializada puede ser una herramienta poderosa de inclusión y movilidad social.

LG Inverter Academy reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo económico inclusivo, apostando por una educación técnica de calidad que transforme realidades y construya un futuro con más oportunidades.

Enlace externo: La historia de LG

Te recomendamos