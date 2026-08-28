Latam incorpora la cocina de Quitu a su programa Sabores que Transportan

Latam Airlines Ecuador presentó una nueva edición de Sabores que Transportan con la incorporación de Quitu a su gastronómico. De ese modo, busca acercar a los pasajeros a la identidad culinaria de Sudamérica. En esta ocasión, la gastronomía ecuatoriana estará representada por Juan Sebastián Pérez, creador del restaurante Quitu, con una propuesta desarrollada a partir de productos y preparaciones del país.

La iniciativa convierte al servicio a bordo en una vitrina para ingredientes, tradiciones y talento gastronómico. Los platos estarán disponibles en vuelos internacionales seleccionados operados por Latam desde Quito y Guayaquil.

“En Latam creemos que viajar también es una oportunidad para resaltar culturas, historias y tradiciones”, señaló Mónica Fistrovic, CEO de Latam Airlines Ecuador.

La ejecutiva explicó que Sabores que Transportan busca que miles de pasajeros conozcan la riqueza gastronómica del Ecuador desde el momento en que abordan sus vuelos. La propuesta también pretende contribuir al posicionamiento del país como un referente gastronómico de la región.

Latam proyecta la gastronomía ecuatoriana de Quitu con Sabores que Transportan

El programa forma parte de una estrategia regional de Latam que trabaja con chefs de distintos países para incorporar sus cocinas al servicio a bordo. La intención es que los platos no sean únicamente parte de la alimentación durante el viaje, sino que también expresen la identidad de los territorios de donde proceden.

Para esta edición de Sabores que Transportan, Latam eligió a Juan Sebastián Pérez. El chef ha construido la propuesta de Quitu exclusivamente alrededor de ingredientes ecuatorianos provenientes de la Sierra, Costa, Amazonía y Galápagos.

“Juan Sebastián es un referente en elevar los sabores ecuatorianos a la alta cocina y eso es lo que nos ha llevado a querer trabajar con él”, afirmó Fistrovic.

La CEO de Latam Airlines Ecuador destacó también la manera en que Quitu trabaja con productos tradicionales del país y los incorpora a una cocina contemporánea.

“Los platillos de Quitu resaltan los ingredientes tradicionales del país en una experiencia que vimos que el mundo merecía conocer”, agregó.

Sabores que Transportan de Latam incorpora el menú ecuatoriano de Quitu

La propuesta creada por Juan Sebastián Pérez para Sabores que Transportan de Latam traslada la filosofía de Quitu a un escenario diferente: el servicio gastronómico de un avión.

Uno de los platos es un osobuco de cordero con salsa de carne y naranjilla, acompañado de arroz especiado y una ensalada de aguacate, tomate y canela. La preparación combina ingredientes reconocibles de la gastronomía ecuatoriana con la propuesta culinaria desarrollada por Pérez.

El osobuco de cordero que preparó Juan Sebastián Pérez, de Quitu, para el menú internacional de LATAM Airlines. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

El segundo menú tiene una marcada inspiración costeña. Incluye ceviche de camarón con mucílago de cacao y corviche costeño con alioli de salprieta, además de encocado de camarón y atún rojo.

El cacao, la naranjilla, la salprieta, el camarón y el aguacate adquieren así protagonismo dentro de una propuesta pensada para viajar. El origen de los productos es parte esencial del concepto de Quitu y también de aquello que LATAM busca mostrar a sus pasajeros.

Encocado de camarón y atún rojo. Foto: Santiago Estrella / EL COMERCIO

La gastronomía ecuatoriana viaja con Latam desde Quito y Guayaquil

Los platos de Sabores que Transportan estarán disponibles en vuelos internacionales seleccionados operados por Latam desde Quito y Guayaquil. El programa se ofrecerá en cabina Premium Economy para vuelos de más de tres horas y media. También llegará a servicios seleccionados dentro de la red internacional de la aerolínea.

De esta manera, pasajeros nacionales e internacionales podrán acercarse a ingredientes y preparaciones representativos del Ecuador durante el viaje. Para quienes llegan, puede convertirse en una introducción a la cocina del país; para quienes parten, en una última referencia gastronómica antes de dejarlo.

Llevar alta cocina a un avión exige condiciones distintas a las de un restaurante. Juan Sebastián Pérez realizó pruebas y ajustes para comprobar que las preparaciones conservaran su consistencia hasta llegar al pasajero.

El proceso también debía adaptarse a las cocinas que abastecen a los aeropuertos, donde la producción sigue procedimientos estandarizados. El desafío fue preservar las características de la cocina de Quitu hasta el servicio a bordo.

La apuesta de Sabores que Transportan consiste precisamente en incorporar la gastronomía a la experiencia del viaje. Con la participación de Quitu, Latam lleva ahora esa propuesta hacia productos y preparaciones que reflejan la diversidad de las regiones ecuatorianas.

La cocina de Juan Sebastián Pérez encuentra así un espacio distinto al restaurante. A miles de metros de altura, Latam, Sabores que Transportan y la gastronomía ecuatoriana se unen en una propuesta que busca mostrar al pasajero una parte del país a través de sus ingredientes.