Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Latam Airlines reactivó la ruta directa entre Guayaquil y Nueva York. Es una conexión que se suspendió por la pandemia y se reanudó este lunes 1 de diciembre de 2025.

La reapertura de la ruta directa Guayaquil-Nueva York es una oportunidad para los viajeros que visitan a sus familiares y amigos en Estados Unidos y viceversa. Además, es otra opción para el sector turístico y comercial de Ecuador.

Una ruta clave para la economía y el turismo de Ecuador

Al permitir un acceso más rápido y directo entre Ecuador y Estados Unidos, se facilita el turismo, los negocios y el intercambio cultural, destacó Mónica Fistrovic, CEO de Latam Airlines Ecuador.

Según ella, la reactivación de esta ruta era muy esperada y representa una gran oportunidad para el crecimiento económico de Ecuador.

La conexión directa entre Guayaquil y Nueva York permite que turistas y empresarios puedan viajar con mayor facilidad.

Además, esta ruta se suma a la alianza estratégica entre Latam y Delta Air Lines, que facilita la conectividad no solo con Nueva York, sino con otras ciudades de los Estados Unidos.

La ceremonia inaugural y la importancia de la conectividad aérea

El vuelo inaugural de esta ruta fue celebrado con una ceremonia especial en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo.

Asistieron autoridades del Gobierno de Ecuador y representantes de Latam Airlines.En la sala de preembarque se realizó un simbólico corte de cinta. “Nos llena de orgullo sumar beneficios al país en el marco de nuestro Joint Venture con Delta, abriendo nuevas oportunidades para Ecuador”, dijo Fistrovic.

El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, resaltó que esta nueva conexión directa no solo fortalece el sector turístico, sino que también potencia la relación económica entre Ecuador y Estados Unidos.

Además, destacó que en lo que va de 2025, más de 450 000 turistas provenientes de Estados Unidos han visitado Ecuador, lo que evidencia la importancia de esta ruta para el crecimiento de Ecuador.

Estrella resaltó la ampliación de las conexiones internacionales es una prioridad, ya que no solo impulsa el sector turístico, sino también el desarrollo de las ciudades intermedias en Ecuador. Dijo que el horario del vuelo a Nueva York permite que viajeros de otras ciudades como Cuenca puedan desplazarse sin inconvenientes y sin esperas prolongadas.

Los beneficios para los viajeros y el sector comercial

La reapertura de la ruta Guayaquil-Nueva York tiene un impacto positivo en varios sectores. Para los viajeros ecuatorianos, la conexión directa representa una comodidad adicional, eliminando la necesidad de escalas y reduciendo el tiempo de vuelo.

Además, el fortalecimiento de esta ruta beneficia a las empresas ecuatorianas que realizan comercio con Estados Unidos, facilitando las relaciones comerciales y logísticas.

Desde el punto de vista cultural, la nueva ruta promoverá el intercambio de ideas, la cooperación y el turismo cultural entre ambos países. El cónsul de los Estados Unidos en Guayaquil, Erik Martini, señaló que facilita no solo el turismo sino también los viajes legítimos entre ambos países.

La promoción turística de Ecuador en Estados Unidos

Estrella aseguró que la semana pasada más de 40 agentes de viajes de Estados Unidos participaron en una capacitación especializada sobre cómo promover el destino Ecuador.

Según él, la capacitación fue recibida “de la mejor manera” por los asistentes, quienes ya se encuentran iniciando procesos de venta con miras a concretar reservas para 2026 y 2027, lo que representa un impulso significativo para la proyección turística de Ecuador.