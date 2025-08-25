Las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) son un desafío para la salud pública en Ecuador. El Ministerio de Salud reportó 1 987 casos de IRAG en 2024, lo que representó un incremento frente a los 1 768 de 2023.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) representó hasta el 35% de los diagnósticos. En ciudades como Quito y Guayaquil, las consultas pediátricas por problemas respiratorios crecieron hasta un 50% en los primeros meses de 2025.

Laboratorios Bagó apuesta por prevención integral

Ante este escenario, Laboratorios Bagó refuerza su liderazgo en innovación farmacéutica con el lanzamiento de Corplus Gotas.

Es un producto diseñado para fortalecer el sistema inmunológico infantil. Su fórmula combina probióticos con vitamina D, actuando sobre el eje intestino-pulmón para estimular la inmunidad respiratoria y reducir la frecuencia de infecciones virales, que es una de las principales causas de malestar en la niñez ecuatoriana.

Corplus Gotas y sus beneficios y respaldo científico

Corplus Gotas está indicado desde el primer año de vida, con una dosis diaria de 10 gotas.

Estudios clínicos en adultos y niños respaldan su perfil de alta tolerabilidad y eficacia, lo que lo posiciona como una alternativa confiable para médicos pediatras y familias.

Además, el producto forma parte de una campaña educativa que busca concienciar a los padres sobre la importancia de fortalecer las defensas naturales desde temprana edad, especialmente en temporadas de alta circulación viral.

Lanzamiento oficial y compromiso con la salud infantil

El lanzamiento de Corplus Gotas se realizó el 28 de junio en Quito y el 5 de julio en Guayaquil. Especialistas en pediatría, neumología, otorrinolaringología y alergología conocieron de primera mano sus beneficios clínicos.

Con esta innovación, Bagó amplía su línea pediátrica respiratoria, pasando de un enfoque exclusivamente terapéutico hacia una estrategia de prevención integral, reafirmando su compromiso con el bienestar de los niños ecuatorianos.

Bagó, un referente en innovación farmacéutica

Con más de 90 años de trayectoria y presencia en Ecuador desde hace tres décadas, Laboratorios Bagó ha consolidado su posición como líder en soluciones de salud confiables y sostenibles.

Reconocida como uno de los Mejores Lugares para Trabajar y entre las 20 empresas más sostenibles del país, la compañía continúa apostando por la investigación científica y el desarrollo de productos que respondan a necesidades reales de la población.

