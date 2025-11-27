El Kia PV5 totalmente eléctrico acaba de obtener el premio Van Internacional del Año 2026, convirtiéndose en la primera van eléctrica asiática en recibir este reconocimiento global.

Este galardón, entregado en SOLUTRANS 2025 en Lyon, destaca su innovación tecnológica, su eficiencia operativa y su aporte al rendimiento medioambiental, elementos que posicionan al modelo como un referente en el mercado mundial de vehículos comerciales eléctricos.

El premio proviene de una decisión unánime de 26 periodistas especializados en vehículos comerciales.

Un premio para la industria de vehículos comerciales eléctricos

El reconocimiento IVOTY, considerado el más influyente desde 1992 en el sector de vehículos comerciales ligeros (LCV), destacó cómo el PV5 supera los estándares de versatilidad, practicidad y cero emisiones, atributos clave para empresas que buscan movilidad sostenible.

Según el jurado, el PV5 redefine lo que una compañía puede esperar de una van moderna totalmente eléctrica, consolidando la reputación de Kia como marca innovadora en movilidad.

Autonomía, eficiencia y récord mundial en rendimiento eléctrico

El PV5 está construido sobre la plataforma E-GMP.S, diseñada para ofrecer durabilidad, bajo costo operativo y una experiencia de carga optimizada.

Sus versiones alcanzan hasta 416 km de autonomía, cuentan con carga rápida del 10% al 80% en 30 minutos y soportan hasta 790 kg de carga útil.

Además, registra un GUINNESS WORLD RECORDS™ por la mayor distancia recorrida por una van eléctrica ligera con carga máxima: 693,38 km en una sola carga, un logro que coloca al PV5 entre los modelos eléctricos más eficientes del mundo.

Diseño centrado en las necesidades reales de empresas y logística

El desarrollo del PV5 se construyó a partir de una visión profunda del cliente, donde Kia colaboró con empresas de reparto, gestores de flotas y operadores logísticos para integrar soluciones reales: desde ergonomía mejorada hasta herramientas digitales de disponibilidad, mantenimiento simple y configuraciones flexibles para múltiples actividades comerciales.

Tres opciones de batería —43,3 kWh, 51,5 kWh y 71,2 kWh— permiten adaptar la inversión y autonomía a cada negocio, reforzando su orientación hacia la eficiencia empresarial.

La expansión de la gama PBV: el futuro eléctrico de Kia

El Kia PV5 es el primer modelo dentro de la estrategia Platform Beyond Vehicle (PBV), la nueva línea eléctrica diseñada para empresas que buscan movilidad inteligente y modular.

Actualmente disponible en Europa en las versiones Cargo Long y Passenger 5-seat, su gama crecerá desde 2026 con variantes como cabina de chasis, estándar de carga L1H1 y techo alto L2H2.

La familia PBV también incluirá los futuros modelos PV7 y PV9, que ampliarán el ecosistema de soluciones eléctricas de la marca para clientes corporativos.