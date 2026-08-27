JAC Azul fortalece la movilidad eléctrica con una red de 65 puntos de carga gratuitos

La movilidad eléctrica en Ecuador avanza no solo con nuevos modelos de vehículos, sino también con servicios e infraestructura que facilitan su uso cotidiano. Bajo esa visión, JAC Azul reunió a integrantes del Club E30X en un encuentro orientado a fortalecer la relación con sus clientes y compartir herramientas para aprovechar las capacidades de sus autos eléctricos.

La jornada comenzó con una caravana de más de 40 vehículos eléctricos, que partió desde el concesionario JAC Azul de la avenida De Los Granados, en Quito, hacia Tumbaco. El recorrido permitió que los participantes intercambiaran experiencias de conducción y reforzaran una comunidad alrededor de la movilidad sostenible.

65 puntos de carga gratuitos para viajar por Ecuador

Uno de los principales beneficios para los clientes de JAC Azul, incluidos los propietarios de los modelos E10X y E30X, es una red de 65 puntos de carga exclusivos y gratuitos. Esta infraestructura busca facilitar los desplazamientos y ampliar las posibilidades para viajar en vehículos eléctricos por diferentes zonas del país.

Durante el encuentro, los usuarios compartieron experiencias de viajes realizados a Quilotoa, Baños, Nanegalito, Mindo, Esmeraldas, Tonsupa y Loja. Estos recorridos muestran cómo los autos eléctricos pueden incorporarse a trayectos que van más allá de la movilidad urbana y conectar distintos destinos de Ecuador.

Servicio especializado acompaña la experiencia eléctrica

La propuesta de movilidad eléctrica de JAC Azul también incorpora una red de atención especializada. Personal capacitado y servicio técnico preparado buscan responder a los requerimientos de los propietarios durante la vida útil de sus vehículos, complementando la infraestructura disponible para la carga.

Este acompañamiento apunta a construir un ecosistema que integre vehículos eléctricos, puntos de carga, tecnología y servicio posventa, elementos que adquieren relevancia conforme aumenta el interés por alternativas de transporte más eficientes.

Club E30X crea comunidad entre propietarios

El Club E30X busca convertirse en un espacio donde propietarios y potenciales usuarios puedan intercambiar experiencias, conocer las funcionalidades y tecnologías de los vehículos y mantenerse conectados con las iniciativas desarrolladas por JAC Azul.

De esta manera, la marca plantea una experiencia que trasciende la adquisición del automóvil. La combinación de tecnología, infraestructura de carga, servicio especializado y beneficios exclusivos forma parte de una estrategia enfocada en ofrecer una experiencia integral de movilidad eléctrica y acompañar a los clientes en sus recorridos.