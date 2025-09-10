La inteligencia artificial aplicada a la fotografía ha dado un paso revolucionario con la llegada de la función Imagen a Video AI de la HONOR 400 Series.

Esta herramienta convierte fotos antiguas en videos de cinco segundos, aportando movimiento y emoción a memorias estáticas.

El proceso toma apenas un minuto y no requiere conocimientos técnicos, lo que la convierte en una opción accesible para cualquier usuario en Quito, Ecuador y el mundo.

Imagen a Video AI: tecnología que da vida a tus fotos

La innovación de HONOR 400 y HONOR 400 Pro permite que una simple fotografía guardada en la galería, escaneada o recibida por mensajería, cobre movimiento.

Con solo seleccionar la opción “Crear > Imagen a Video”, las imágenes se transforman en clips dinámicos que renuevan la forma de recordar.

Tres experiencias únicas para conectar con tus recuerdos

Un regalo con valor emocional : una foto de los abuelos puede revivir con gestos sutiles como una sonrisa o un parpadeo.

: una foto de los abuelos puede revivir con gestos sutiles como una sonrisa o un parpadeo. La infancia en movimiento : los primeros pasos de un hijo recuperan su magia en forma de breve animación.

: los primeros pasos de un hijo recuperan su magia en forma de breve animación. Momentos compartidos que regresan: viajes y aventuras con amigos se convierten en escenas vivas y fáciles de compartir en redes sociales.

Ecosistema inteligente con múltiples herramientas de IA

La HONOR 400 Series no solo se limita a esta innovación. Incluye funciones como Borrador AI para eliminar elementos, Extensión de imagen con AI, Zoom por IA, Retoque facial con AI y muchas más.

Estas herramientas ofrecen precisión y creatividad, reafirmando el papel de HONOR como líder en dispositivos con inteligencia artificial.

Un puente entre memoria y presente

Con seis años de actualizaciones de Android y parches de seguridad, la HONOR 400 Series garantiza la permanencia de estas experiencias digitales en el tiempo.

Imagen a Video AI se convierte así en un puente entre el pasado y el presente, transformando los recuerdos en experiencias compartidas que fortalecen la conexión emocional de las personas con su historia personal.

