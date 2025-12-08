El desarrollo agrícola del Ecuador, la inclusión financiera y la proyección internacional del agro se consolidan con la alianza estratégica entre INCOOP Ecuador y Nani Echeandía Financial (NEF).

Ambas instituciones anunciaron un fondo de tres millonesde dólares para dinamizar la productividad rural y expandir la presencia de productos nacionales en nuevos mercados, especialmente en los Emiratos Árabes Unidos.

La iniciativa busca impulsar a más de 500 productores y emprendedores rurales. Ellos accederán a créditos inclusivos, programas de capacitación especializada y acompañamiento integral, potenciando toda la cadena de comercialización y exportación.

Financiamiento, tecnología y acceso a mercados globales

El programa prioriza herramientas como educación financiera, asesoría en procesos de exportación agrícola y conexiones comerciales que fortalecen la internacionalización de productos ecuatorianos ya posicionados en destinos como Dubái y Abu Dabi.

Según Iván Suasti, gerente general de INCOOP, esta alianza “apuesta por el corazón productivo del país: agricultores, emprendedores y comunidades, poniendo el crédito, la tecnología y la educación financiera al servicio del progreso real”.

Reconocimiento internacional para INCOOP

El compromiso de INCOOP con la innovación tecnológica fue destacado con el Premio País en la categoría Banca Móvil otorgado por Fintech Américas, gracias al desarrollo de su aplicación creada junto a EasySoft y Uanz Tech Creatives.

Bajo el concepto “El Tablero de la Vida”, la App integra la gestión financiera digital con las emociones y decisiones cotidianas, ofreciendo una experiencia cercana y humana que refleja los valores del cooperativismo moderno y sostenible.

Una alianza que conecta al Ecuador con oportunidades globales

Esta apuesta conjunta reafirma la misión de INCOOP de transformar el cooperativismo ecuatoriano en un motor de progreso que conecta a los productores locales con oportunidades globales y mercados que demandan productos agrícolas de calidad.

El acuerdo cuenta con voceros de alto nivel como Iván Suasti (INCOOP), Xioamara Contreras (NEF) y Agustín Ontaneda, presidente de la Cámara de Comercio de Emiratos Árabes Unidos, quienes destacan el potencial exportador del país hacia ese bloque económico.