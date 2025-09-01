El Hospital Vozandes Quito celebró la inauguración de la Bless Health Tower, un hito para la salud privada en Ecuador.

Esta moderna infraestructura hospitalaria reúne más de 80 especialidades y subespecialidades médicas distribuidas en siete pisos.

Eso permitirá duplicar la disponibilidad de citas médicas y mejorar el acceso de los pacientes a servicios de calidad.

Especialidades y servicios de excelencia en el Vozandes

En la torre destacan centros especializados como el Centro Oftalmológico y de Diagnóstico Avanzado, el Centro de Metabolismo y el Centro Quirúrgico.

Además, alberga clínicas de referencia en áreas clave como oncología, enfermedades autoinmunes, medicina familiar y salud del adulto mayor, consolidando así una atención integral y cercana a las familias ecuatorianas.

Compromiso con la sostenibilidad hospitalaria

La Bless Health Tower ha sido diseñada bajo principios de responsabilidad ambiental, contando con la certificación internacional EDGE. Esta avala su eficiencia en el uso de recursos.

La acreditación garantiza un menor consumo de agua, energía y materiales, convirtiéndola en una infraestructura médica alineada con los estándares globales de sostenibilidad.

Innovación médica para el bienestar de las familias

Con este proyecto, el Hospital Vozandes Quito reafirma su vocación de brindar una atención más humana e integral, donde la innovación tecnológica y la salud sostenible en Ecuador se unen en beneficio de los pacientes.

La Bless Health Tower se convierte así en un símbolo de excelencia médica, preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

