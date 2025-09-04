El Hospital Metropolitano de Quito marcó un paso decisivo hacia el futuro de la salud en Ecuador al iniciar la construcción de sede en San Patricio Smart Living. La inversión alcanzará los 95 millones de dólares.

Este moderno complejo hospitalario responderá al crecimiento poblacional y garantizará atención médica especializada en los valles de Cumbayá, Tumbaco, Puembo y el Valle de los Chillos.

El Hospital Metropolitano ofrece infraestructura hospitalaria con estándares internacionales.

El Hospital Metropolitano San Patricio contará con 75 camas hospitalarias, 14 cubículos de emergencia, 13 camas de cuidados intensivos y seis quirófanos inteligentes.

Además, dispondrá de dos torres médicas con más de 300 consultorios especializados en diversas ramas de la medicina.

Con estas instalaciones, el Hospital Metropolitano ampliará su capacidad de atención y reforzará su liderazgo en el sector de la salud privada en Ecuador.

Durante la fase de construcción se estima la generación de 800 empleos directos e indirectos. Eso representa un aporte importante al desarrollo económico de Quito y su área metropolitana.

Innovación en sostenibilidad y eficiencia energética

El complejo hospitalario de 50 500 m² está distribuido en nueve niveles. Fue diseñado bajo los estándares internacionales EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) que certifican edificaciones verdes.

Esta condición permitirá un ahorro de al menos 20% en consumo de agua, energía y materiales.

La obra incorpora soluciones como iluminación natural optimizada, sistemas eficientes de climatización, gestión responsable del agua y materiales de bajo impacto ambiental.

Con estas características, el Hospital Metropolitano se consolida como pionero en infraestructura médica sostenible en Ecuador.

Tecnología avanzada y experiencia del paciente

La nueva sede de San Patricio Smart Living contará con equipamiento de diagnóstico de última generación. Además, quirófanos inteligentes y sistemas digitales integrados para gestión clínica y monitoreo.

Todo esto orientado a mejorar la experiencia del paciente y garantizar procesos médicos más ágiles, seguros y eficientes.

Al mismo tiempo, la sede de Quito continuará ofreciendo los mismos servicios de siempre junto con la cirugía robótica Da Vinci y el Centro Integral de Cáncer MetroVida, ampliando así sus servicios.

Humanización y calidad en la atención médica

El Hospital Metropolitano mantiene su compromiso con un trato humano y personalizado. Sus acreditaciones internacionales en calidad y seguridad, junto con un cuerpo médico de excelencia, garantizan la confianza de miles de familias que han elegido sus servicios durante sus 40 años de trayectoria.

La inauguración de la nueva sede está prevista para diciembre de 2026, marcando un nuevo capítulo en la historia del sistema de salud privada en Ecuador.