Con 38 años en la mesa de los ecuatorianos, Gustadina presentó una nueva identidad visual moderna, juvenil e innovadora.

Fue diseñada para inspirar “infinitas maneras de crear” en la cocina.

Esta renovación responde al estilo actual de cocinar: práctico, rápido y con espacio para experimentar sabores.

Evolución del logotipo de Gustadina y sus empaques

La transformación incluye un logotipo actualizado con tipografías más limpias que aportan legibilidad en el punto de venta.

Además, los nuevos empaques didácticos y visuales transmiten frescura, versatilidad y mensajes que motivan a descubrir preparaciones distintas.

Las fotografías de ingredientes refuerzan el vínculo con la calidad y confianza que caracteriza a la marca.

Innovación y sostenibilidad como pilares

La innovación en productos sigue siendo el eje estratégico. Cada año, Gustadina optimiza su portafolio con nuevas presentaciones alineadas a las tendencias de consumo.

Paralelamente, avanza en sostenibilidad al migrar a envases PET con material reciclado, lo que representa el inicio de un camino hacia empaques responsables con el medioambiente. Actualmente, parte del portafolio ya integra contenido reciclado .

Un legado de confianza y sabor

“Este cambio refleja nuestra convicción de que la cocina es un espacio de creatividad sin límites. Queremos estar más cerca de las nuevas generaciones y mantener la calidad y practicidad que nos distinguen”, destacó Manuel Franco, gerente de Negocio Conservas y Congelados de Pronaca .

Portafolio variado para todos los gustos

El catálogo de Gustadina incluye categorías como salsa de tomate, mayonesa, mostaza, mermeladas, adobos, BBQ, ajíes, palmito, puré de tomate, vinagres, siropes y aceites.

Entre ellas, la mayonesa, salsa de tomate, mostaza y mermeladas son las líneas más representativas, consolidándose por su sabor, calidad y preferencia. Con esta base, la marca reafirma su propósito: ser versátil, práctica y cercana, acompañando la creatividad en cada plato.

