En una operación que redefine el panorama energético regional, Grupo Romero, a través de su brazo de inversiones GRIO (Grupo Romero Investment Office), firmó una alianza estratégica con UNO CORP para las operaciones de Primax en Perú y Ecuador.

Esta colaboración también contempla la venta de las operaciones de Primax en Colombia, como parte de una visión conjunta enfocada en la expansión y el crecimiento sostenible.

UNO CORP asumirá el liderazgo operativo de Primax en ambos países, aportando su experiencia y presencia consolidada en el mercado latinoamericano.

Esta sinergia entre dos conglomerados con trayectorias destacadas en el sector energético busca no solo fortalecer capacidades operativas, sino también acelerar la transformación energética regional.

Más que una fusión, una visión compartida

La alianza entre Primax y UNO CORP simboliza un encuentro entre dos culturas empresariales enfocadas en la innovación, la eficiencia y la sostenibilidad.

La integración permitirá el intercambio de mejores prácticas, optimización de procesos y el desarrollo de propuestas energéticas más integrales y competitivas para clientes, aliados estratégicos y comunidades.

Además, refuerza el compromiso conjunto de liderar la transición energética en América Latina, promoviendo soluciones diversificadas, resilientes e innovadoras frente a los desafíos del nuevo entorno energético global.

Asesoría de alto nivel respalda la transacción

El acuerdo es respaldado por destacados asesores financieros y legales. GRIO contó con el acompañamiento financiero de J.P. Morgan y Deutsche Bank, y el respaldo legal de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Por su parte, UNO CORP fue asesorado financieramente por Santander y legalmente por Holland & Knight LLP.

La operación aún está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales en este tipo de transacciones, por lo que su cierre definitivo se concretará tras el cumplimiento de dichos requisitos.

Dos líderes regionales que marcan la pauta

Con más de 130 años de historia, el Grupo Romero es uno de los conglomerados empresariales más importantes de América Latina, con participación en sectores como energía, servicios financieros, alimentos, logística e infraestructura. Entre sus empresas destacan Credicorp, Alicorp, Ransa, Primax y Tramarsa, con presencia en mercados clave de la región.

UNO CORP, por su parte, aporta tres décadas de experiencia en soluciones de movilidad, derivados del petróleo y retail energético. Su portafolio incluye más de 1,900 estaciones de servicio en ocho países, así como 300 tiendas de conveniencia con las marcas Pronto y Select.