Con el objetivo de premiar a sus consumidores y conectar con ellos a través de la tecnología, Tesalia cbc —con sus marcas Quintuples, Güitig, 220V y Tropical— se une a la plataforma de pagos digitales PeiGo para lanzar la promoción Tapa Ganar, que entregará más de 148 mil dólares en premios en efectivo hasta octubre de 2025.

La dinámica es simple: los participantes deben buscar el código de siete dígitos bajo la tapa dorada de las botellas PET de las marcas participantes, escanear el código QR del empaque o ingresarlo en la app PeiGo. Cada código es una oportunidad de ganar premios de 50 o 400 dólares, que se entregan de manera inmediata y directa en la app.

Según Jessica Carchi, gerente de Marketing de Tesalia cbc, “esta promoción es nuestra manera de agradecer la preferencia de miles de ecuatorianos que disfrutan nuestras marcas. Junto a PeiGo, ofrecemos una experiencia digital sencilla y segura que refresca y premia su confianza”.

¿Cómo funciona Tapa Ganar?

Los usuarios podrán ingresar hasta 15 códigos por día, con la posibilidad de ganar una vez al día y hasta cuatro veces al mes. Esta mecánica no solo incentiva la participación constante, sino que también consolida la relación de las marcas con sus consumidores a través de experiencias memorables y beneficios tangibles.

Además, PeiGo facilita la entrega del premio de forma cien por ciento digital, convirtiendo el celular en una herramienta de empoderamiento financiero. Como menciona Santiago Lasso, CEO de PeiGo: “Queremos que más ecuatorianos disfruten los beneficios de la inclusión financiera gracias a una experiencia segura, ágil y sencilla desde su celular”.

Más que premios: una experiencia digital con propósito

Más allá del atractivo económico, esta promoción es un paso firme hacia la educación financiera digital, acercando a miles de ecuatorianos a un ecosistema donde la tecnología se integra con el consumo diario. Con esta campaña, Tesalia cbc y PeiGo no solo premian la fidelidad de sus usuarios, sino que también derriban barreras digitales y promueven oportunidades de crecimiento inclusivo.