La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) lanza por primera vez en el país la carrera de Filosofía, Política y Economía (FPE), una propuesta académica pionera que responde a los grandes desafíos contemporáneos: desigualdad, crisis democrática, inteligencia artificial y cambio climático. Inspirada en el modelo creado en 1920 por la Universidad de Oxford, esta carrera integra tres disciplinas clave para formar líderes con pensamiento ético, visión global y capacidad de acción transformadora.

Más noticias:

“Estamos frente a una crisis global de decisiones mal tomadas. Esta carrera ofrece la capacidad de pensar mejor para actuar mejor”, señala el Mtr. Roberto Sánchez, docente de la PUCE.

Una visión interdisciplinaria para los retos del presente

A diferencia de combinar tres carreras, FPE integra los saberes de la economía, la política y la filosofía para comprender la realidad desde múltiples ángulos. Esta visión permite analizar fenómenos económicos, procesos políticos y dilemas éticos con profundidad y sentido crítico.

Economía : herramientas para interpretar inflación, pobreza y empleo.

: herramientas para interpretar inflación, pobreza y empleo. Política : análisis del poder, las instituciones y la toma de decisiones públicas.

: análisis del poder, las instituciones y la toma de decisiones públicas. Filosofía: reflexión ética sobre justicia, libertad y bien común.

Los estudiantes de FPE desarrollan una mirada amplia, capaz de generar respuestas integrales en contextos sociales, políticos y económicos complejos.

Profesionales para un nuevo liderazgo

La carrera está pensada para jóvenes que buscan impactar positivamente en su entorno, con una base ética sólida y habilidades para liderar. Los egresados podrán desempeñarse en sectores como:

Administración pública : análisis de políticas públicas y gestión social.

: análisis de políticas públicas y gestión social. Organismos internacionales y ONGs : derechos humanos, desarrollo y cooperación.

: derechos humanos, desarrollo y cooperación. Empresas y academia : investigación, ética corporativa y análisis estratégico.

: investigación, ética corporativa y análisis estratégico. Emprendimiento social: liderazgo de proyectos con propósito.

El sello PUCE: pensamiento crítico con impacto social

La propuesta metodológica de FPE se alinea con el compromiso humanista de la PUCE: aprendizaje activo, servicio a la sociedad, reflexión ética y formación integral. Esta carrera es una apuesta por las Humanidades en tiempos dominados por lo técnico, y busca formar personas capaces de argumentar, deliberar y decidir con responsabilidad.

Además, la PUCE ha sido reconocida como la universidad número uno en empleabilidad del país según el ranking QS, lo que refuerza su calidad académica y la proyección profesional de sus estudiantes.