Ecuador se incorpora a GSMA Open Gateway, el estándar global de la industria móvil que transforma las redes en plataformas abiertas y seguras.

En Quito, durante un evento organizado por la GSMA, Movistar Empresas y Claro presentaron SIM Swap, la primera solución comercial desarrollada bajo esta iniciativa en el país.

La propuesta tiene un objetivo claro: fortalecer la seguridad digital en servicios financieros, fintech y telecomunicaciones.

Con esta integración, Ecuador se alinea con mercados como Brasil, Chile, México y Perú, donde la iniciativa ya ha demostrado impacto positivo.

SIM Swap: herramienta contra el fraude digital

La solución SIM Swap permite detectar en tiempo real si un número móvil ha cambiado de tarjeta SIM, lo que constituye una señal de posible fraude en línea.

Este tipo de ataques afecta principalmente a la banca digital y plataformas fintech, donde los ciberdelincuentes intentan suplantar identidades para acceder a cuentas o realizar transferencias.

Por ejemplo, si un cliente bancario realiza una transacción, la API consulta de inmediato si hubo un cambio reciente de SIM.

De confirmarse, la entidad puede activar protocolos de seguridad adicionales, protegiendo al usuario y evitando fraudes millonarios.

Alianzas estratégicas con banca, fintech y seguros

Tanto Movistar Empresas como Claro Ecuador coincidieron en que esta nueva línea de negocio abrirá alianzas con sectores clave como banca, fintech y seguros.

“Estas herramientas fortalecen la seguridad de millones de clientes de la banca y otros sectores en el país”, explicó Juan Francisco Flores, vicepresidente de Movistar Empresas.

“Contribuimos a un ecosistema digital más seguro, ágil y confiable”, agregó Francisco Corzo, director de Ventas de Claro.

Este modelo refleja un enfoque colaborativo entre operadoras y sectores estratégicos, lo que permitirá construir un entorno de innovación digital y confianza en servicios móviles.

Impacto global y respaldo de la GSMA

Desde su lanzamiento en el MWC Barcelona 2023, GSMA Open Gateway ha sumado a 76 grupos de operadoras, que representan casi el 80% de las conexiones móviles del planeta.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de grandes tecnológicas globales y con el repositorio CAMARA, desarrollado junto con la Linux Foundation, que estandariza APIs para su uso en múltiples dispositivos y operadores .

Alejandro Adamowicz, director de Tecnología y Estrategia de GSMA para América Latina, afirmó que el lanzamiento de SIM Swap en Ecuador “demuestra cómo la industria móvil trabaja unida para ofrecer soluciones concretas a problemas reales como el fraude en línea”.

Ecuador avanza hacia un ecosistema digital más confiable

Ecuador consolida su posición dentro de los países latinoamericanos que apuestan por tecnologías seguras, interoperables y escalables.

La participación de las principales operadoras locales en GSMA Open Gateway sienta las bases para un ecosistema digital inclusivo, donde la confianza y la seguridad del usuario son pilares centrales.

La GSMA proyecta que estas herramientas permitan impulsar la innovación y proteger la identidad digital, beneficiando no solo a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto.

