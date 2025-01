El Ministerio de Trabajo, American Call Center (ACC) y la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación del Ecuador (AEI) firmaron un acuerdo estratégico para fomentar la empleabilidad en Ecuador.

La iniciativa se centra en jóvenes, mujeres y adultos mayores, ofreciendo capacitación en inglés y servicio al cliente, claves para sectores emergentes como el nearshoring y la tecnología.

Una ruta clara hacia el empleo

Como parte del plan Ruta de la Empleabilidad, la ministra de Trabajo Ivonne Núñez visitó las instalaciones de American Call Center en Guayaquil.

Estuvo acompañada de Ernesto Fernández, CEO de ACC, y Andrés Zurita, director ejecutivo de AEI.

Durante la reunión, se destacó la importancia de mejorar las competencias en inglés para acceder a empleos en atención al cliente para empresas extranjeras.

Compromiso del sector empresarial

American Call Center ha anunciado la contratación de 30 nuevos empleados antes de finalizar el 2025.

Además, los nuevos trabajadores recibirán capacitación en inglés, lo que potenciará su perfil para el mercado nearshore.

Actualmente, la empresa cuenta con 50 empleados bilingües, una cifra que esperan incrementar con esta iniciativa.

Yes We Can! y la formación accesible

Dentro del acuerdo, destaca el programa Yes We Can!, impulsado por AEI con el respaldo de Corporación Favorita.

Su objetivo es brindar capacitación en inglés y habilidades en servicio al cliente, facilitando el acceso a trabajos en empresas internacionales.

El programa entregará becas completas para 38 ecuatorianos y para 2025 se proyecta alcanzar a 300 estudiantes.

El modelo de financiamiento es innovador: los participantes solo pagan una vez que consigan empleo, sin intereses adicionales y con cuotas accesibles.

Los interesados pueden postularse enviando un correo a formacion@aei.network.

La importancia de las alianzas público-privadas

La ministra Ivonne Núñez señaló que estos acuerdos con empresas nacionales e internacionales fortalecen la economía del país y permiten que el talento ecuatoriano sea reconocido a nivel global.

Andrés Zurita, de AEI, enfatizó la necesidad de generar más oportunidades laborales en sectores tecnológicos y de atención al cliente, ampliando las opciones para la fuerza laboral ecuatoriana.

Oportunidades laborales con impacto real

Desde su creación en 2013, AEI ha apoyado a más de 15 000 emprendedores, generando 3 325 empleos y 96 millones de dólares en ventas.

Con programas como Yes We Can! y acuerdos estratégicos con el sector privado, se busca consolidar un ecosistema que fomente la innovación y el desarrollo profesional.