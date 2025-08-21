El 21 de agosto de 2025, la Policía Nacional del Ecuador concretó la extradición de Omar Auseno B., alias “Llanero”, y Nirama Ch. G., alias “Nirama”, dos de los narcotraficantes colombo-ecuatorianos más buscados de la región. Ambos eran considerados sucesores directos de Edison Washington P. A., alias “Gerarld”, capturado en Colombia en 2017, y encabezaban una estructura transnacional dedicada al tráfico de drogas a gran escala.

Captura y operación internacional

Los hoy extraditados fueron detenidos el 27 de febrero de 2025 durante la operación Gran Fénix 11, ejecutada por la Policía Nacional, como parte de una estrategia integral contra el crimen organizado. Posteriormente, se activó el proceso de extradición hacia Estados Unidos, país donde son requeridos por una corte federal en Miami.

Alias “Llanero” y “Nirama” enfrentan cargos por conspiración en el envío de drogas hacia Centroamérica, México y EE.UU. Las autoridades estadounidenses continuarán con los procesos judiciales correspondientes, bajo el marco del debido proceso y la cooperación bilateral en materia judicial.

Vínculos con grupos armados ilegales

Además de sus operaciones narcodelictivas, Omar Auseno B. estaría vinculado con el Frente 48 de las FARC. De acuerdo con investigaciones, mantenía control de cultivos ilícitos y laboratorios clandestinos ubicados en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, reforzando así la capacidad operativa de esta red transnacional.

Lucha frontal contra el crimen organizado

Esta extradición representa un hito en la lucha del Estado ecuatoriano contra el narcotráfico y el crimen organizado. Con este hecho, “Llanero” y “Nirama” se convierten en el segundo y tercer extraditado de alto valor desde Ecuador a Estados Unidos, fortaleciendo la cooperación judicial internacional y reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad interna y regional.