Diners Club presenta ‘Lo Nuestro Inspira’ para conectar gastronomía, cultura y educación

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Diners Club presentó ‘Lo Nuestro Inspira’, una plataforma que agrupa iniciativas, acciones y alianzas vinculadas con gastronomía, cultura y educación. La propuesta busca poner en valor proyectos y personas que, desde distintos territorios y ámbitos, contribuyen a generar oportunidades en Ecuador.

La iniciativa articula programas que la organización ya desarrolla y los conecta bajo una misma visión. Entre ellos están Orígenes, las alianzas con espacios culturales, proyectos educativos junto con UNICEF y Fundación CRISFE, y acciones de educación financiera.

La propuesta parte de una idea común: reconocer el valor de los ingredientes, expresiones culturales, conocimientos y capacidades que se desarrollan en el país y convertirlos en oportunidades de desarrollo.

Orígenes conecta productores, chefs y gastronomía ecuatoriana

Uno de los componentes de ‘Lo Nuestro Inspira’ es Orígenes, iniciativa con la que Diners Club trabaja desde 2013 en la difusión de la gastronomía ecuatoriana y de los productos que la hacen posible.

El recorrido comienza con productores y comunidades que cultivan, recolectan y preservan ingredientes de diferentes territorios. El programa busca visibilizar sus conocimientos y tradiciones, así como las oportunidades económicas que pueden generarse alrededor de esos productos.

Los ingredientes llegan después a restaurantes y cocinas, donde chefs los incorporan en platos que recuperan elementos de la cultura local y cuentan las historias vinculadas con su origen. La cadena se completa con los consumidores, quienes pueden conocer de dónde vienen esos alimentos y quiénes participan en su producción.

En su nueva etapa, Orígenes integra alrededor de 30 ingredientes emblemáticos, 20 productores, 50 chefs, 30 restaurantes, 30 emprendedores y 30 estudiantes.

Según el material entregado, el programa ha llegado a 108 localidades y capacitado a 11 890 personas a escala nacional durante más de una década.

Cultura reúne alianzas con espacios y gestores

El segundo frente de ‘Lo Nuestro Inspira’ está relacionado con la cultura y con el acceso a experiencias artísticas.

Diners Club mantiene alianzas con espacios e instituciones como Casa de la Música, Teatro Sucre, Teatro Sánchez Aguilar, MUNA, Alianza Francesa y Revista Diners. Estas colaboraciones permiten acercar a sus socios a una agenda permanente de actividades culturales.

La propuesta, de acuerdo con la organización, no se limita al acceso a conciertos u obras. También busca ampliar audiencias y generar oportunidades para artistas, músicos y gestores, además de fortalecer los espacios donde se desarrollan estas actividades.

Este componente se integra a la plataforma como una forma de reconocer el papel que tienen el arte y la música en la construcción y preservación de la identidad.

Educación incluye programas junto con UNICEF y Fundación CRISFE

La educación es otro de los ejes centrales de la nueva plataforma.

Diners Club señala que trabaja en iniciativas que abarcan desde la primera infancia hasta la formación técnica y profesional. Una de las principales alianzas mencionadas en el documento es la que mantiene con UNICEF desde hace 25 años.

Según la información proporcionada, los programas vinculados con esta alianza han beneficiado a más de 941 000 niñas, niños y adolescentes, 39 000 docentes y 126 000 madres, padres y cuidadores.

A estas acciones se suma el trabajo con Fundación CRISFE, mediante programas de formación y desarrollo de competencias.

El documento también menciona iniciativas como Artisteca, la Maratón del Cuento y las Ludobibliotecas, enfocadas en aprendizaje, creatividad y desarrollo integral de niños y jóvenes.

La educación financiera se incorpora a ‘Lo Nuestro Inspira’

La plataforma también incluye un componente de educación financiera.

Desde su experiencia en el sistema financiero, Diners Club plantea la importancia de que más personas desarrollen conocimientos y hábitos para manejar mejor sus recursos.

La propuesta incluye herramientas relacionadas con planificación, ahorro, administración del dinero y toma de decisiones informadas. Según el documento, estas capacidades pueden contribuir al bienestar de las familias y ampliar sus posibilidades de crecer y emprender.

Con ‘Lo Nuestro Inspira’, Diners Club reúne estos frentes bajo una estructura común. La plataforma busca conectar gastronomía, cultura, educación y educación financiera con iniciativas que ya funcionan en distintos ámbitos del país.