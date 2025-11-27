La llegada de Deepal by Changan al Ecuador introduce un concepto de lujo automotriz inteligente, donde la movilidad eléctrica, el diseño global contemporáneo y la experiencia del conductor se integran en un mismo sistema pensado para el usuario ecuatoriano.

Esta marca inspirada, que está en la filosofía Azul Profundo, proyecta un horizonte de innovación sensorial y tecnológica que redefine lo que significa conducir un vehículo premium en Ecuador.

Tecnología eléctrica avanzada adaptada al ritmo ecuatoriano

Los nuevos modelos Deepal -con versiones eléctricas BEV y eléctricas de rango extendido REEV– incorporan baterías de alta resistencia, sistemas de regeneración de energía y una interfaz inteligente que acompaña al conductor en cada trayecto.

Esta propuesta responde a una demanda creciente de movilidad eficiente, silenciosa y confiable, en sintonía con las rutas y hábitos de conducción locales.

Los vehículos destacan por sus interiores minimalistas, atmósferas serenas potenciadas por la propulsión eléctrica y un ecosistema digital que transforma la cabina en un espacio de calma conectada.

En un mercado donde el confort y la seguridad son prioridades, Deepal posiciona la movilidad eléctrica como una experiencia emocional y cotidiana.

El portafolio de lanzamiento refleja la identidad de la marca y sus capacidades de ingeniería.

Deepal S05 es agilidad urbana con diseño moderno

Este modelo combina eficiencia para la ciudad con un lenguaje estético equilibrado y contemporáneo. Su tecnología eléctrica y su formato compacto lo convierten en la opción estratégica para usuarios que buscan un vehículo urbano inteligente.

Deepal S07 es un SUV coupé emocional y sofisticado

Con líneas elegantes y una arquitectura aerodinámica, el S07 amplía la experiencia hacia un SUV coupé de amplitud premium.

Es ideal para familias o conductores que priorizan confort, conectividad y diseño emocional. Su propuesta estética ha sido reconocida con el TADA 2025 al mejor diseño exterior.

Deepal G318 tiene capacidades off-road con espíritu explorador

Pensado para aventuras y rutas complejas, el G318 integra la mayor capacidad eléctrica off-road de la marca.

Su robustez y tecnología lo proyectan como un SUV diseñado para Ecuador, desde travesías de montaña hasta desplazamientos de larga distancia.

Ingeniería internacional y respaldo nacional

La marca llega respaldada por la trayectoria de Changan, uno de los fabricantes más influyentes en movilidad inteligente, y por el Grupo Baca, que aporta solidez, garantía y conocimiento del mercado ecuatoriano.

Están disponibles garantías de hasta ocho años o 160 000 km, fortaleciendo la confianza del consumidor.

Además, los modelos Deepal han sido desarrollados en los centros de diseño de Turín, Italia, logrando premios europeos como el reconocimiento a la mejor integración entre tecnología y ser humano 2025 en el S05.

Una marca que no sigue tendencias, las crea

Deepal no busca adaptarse al mercado, sino transformarlo. Su apuesta combina tecnología cercana, diseño inspirador y movilidad emocional, invitando a los ecuatorianos a vivir una experiencia de conducción que va más allá del vehículo.

La ensambladora define así una nueva etapa del lujo automotriz: silencioso, intuitivo, humano.

Bienvenido a Deepal Experience