Tras la reciente consulta popular, Ecuador se encuentra en un punto de inflexión histórico: el posible regreso de los casinos y casas de apuestas. La decisión ciudadana ha abierto la puerta a una industria que promete generar empleo, atraer turismo e inyectar nuevos ingresos a las arcas fiscales.

Sin embargo, este potencial económico viene acompañado de un desafío crucial: la creación de un marco regulatorio moderno, robusto y transparente que proteja a los ciudadanos y garantice que los beneficios se materialicen de forma sostenible. La experiencia internacional, especialmente la de mercados maduros como el español, ofrece una hoja de ruta valiosa para encarar este debate con perspectiva de largo plazo.

La prohibición de los casinos en Ecuador, vigente desde 2011, respondió a una preocupación social legítima en aquel momento. No obstante, el panorama global ha cambiado drásticamente. La era digitalha hecho que el juego online sea accesible desde cualquier dispositivo, creando un mercado de factoque opera en gran medida desde la informalidad, sin generar impuestos para el país y sin ofrecer garantías a los usuarios ecuatorianos.

Este contexto ha generado una contradicción evidente: mientras la actividad existe y crece, el Estado carece de herramientas claras para supervisarla, ordenarla y proteger al ciudadano. La ausencia de regulación no elimina el juego, sino que lo desplaza hacia entornos menos seguros y opacos.

El resultado de la consulta popular no es un cheque en blanco, sino un mandato para que el Estado regule una actividad económica existente, la formalice y la ponga al servicio del interés nacional. La pregunta ya no es “casinos sí o no”, sino “¿qué tipo de industria del juego quiere Ecuador y cómo la vamos a construir?”. La respuesta determinará si el país se convierte en un referente de regulación moderna en la región o si repite errores del pasado.

El pilar económico: más allá del empleo y el turismo

Los argumentos más visibles a favor de la regulación son la creación de empleo directo e indirecto y el impulso al sector turístico, especialmente en cantones específicos. Sin embargo, el impacto económico más profundo y sostenible reside en la formalización de la industria y la recaudación de impuestos. Un mercado regulado es, por definición, un mercado fiscalizable.

Cada apuesta realizada en una plataforma legalmente constituida en Ecuador se convierte en un hecho generador de tributos que, gestionados por entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI), pueden financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación o la seguridad. Esta dimensión fiscal es clave para entender por qué la regulación no debe verse solo como una concesión al sector privado, sino como una herramienta de política pública.

Para dimensionar esta oportunidad, basta observar el modelo español. En España, la industria del juego, tanto físico como online, aporta más de 1 500 millones de euros anuales en impuestos. Este resultado no se basa en tasas confiscatorias, sino en un modelo impositivo inteligente que grava los ingresos reales de los operadores (Gross Gaming Revenue), incentivando la inversión y la competencia dentro del mercado legal.

Un sistema similar en Ecuador podría generar una fuente de ingresos estable y previsible, contribuyendo a diversificar la base tributaria del país y reducir la dependencia de otros sectores más volátiles.

La regulación como garantía: el modelo español

El mayor temor asociado al regreso de los casinos es el riesgo de problemas sociales como la ludopatía y el lavado de activos. Es aquí donde un marco regulatorio robusto, inspirado en las mejores prácticas internacionales, se vuelve no negociable. La experiencia española, supervisada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), demuestra que es posible construir un ecosistema de juego seguro sin renunciar al crecimiento económico.

El modelo español se basa en la transparencia y la protección del jugador. Para obtener una licencia, un operador debe someterse a un escrutinio exhaustivo que incluye auditorías de software, pruebas de solvencia financiera y la implementación de rigurosos protocolos de seguridad. El resultado es un mercado donde los ciudadanos pueden tener la certeza de participar en un entorno justo y controlado, con reglas claras y supervisión constante.

Un aspecto clave es observar cómo operan los casinos fiables bajo la ley española, donde cada plataforma refleja las exigencias del regulador. En este sentido, como señala Itziar Cuadrado, analista del sector y colaboradora habitual en contenidos especializados sobre juego online, la existencia de un listado oficial de casinos oficiales y regulados no solo aporta claridad al usuario, sino que actúa como una herramienta fundamental para prevenir el fraude y reforzar la confianza en el sistema.

Este sistema de licenciamiento claro y centralizado se ha convertido, además, en una de las herramientas más eficaces contra el lavado de dinero, ya que exige una identificación completa de los usuarios y la trazabilidad de todas las transacciones, canalizadas a través del sistema financiero formal.

Protección al ciudadano: la prioridad ineludible

Una regulación moderna debe ir más allá de la fiscalización y poner un énfasis central en la protección del ciudadano. El objetivo no es únicamente recaudar, sino garantizar que el juego se mantenga como una actividad de ocio responsable. Las lecciones de los mercados avanzados son claras, y Ecuador tiene la oportunidad de implementar estas protecciones desde el primer día:

Registro de Autoexclusión : Crear un registro nacional único que permita a cualquier persona, de forma voluntaria y confidencial, autoexcluirse de todos los casinos y plataformas de juego legales del país. Esta es una de las herramientas más eficaces para proteger a las personas vulnerables.

: Crear un registro nacional único que permita a cualquier persona, de forma voluntaria y confidencial, de todos los casinos y plataformas de juego legales del país. Esta es una de las herramientas más eficaces para proteger a las personas vulnerables. Límites y Controles Obligatorios : Exigir por ley que todas las plataformas ofrezcan límites de depósito , tiempo de juego y pérdidas . Estos mecanismos ayudan a fomentar un comportamiento consciente y preventivo.

: Exigir por ley que todas las plataformas ofrezcan , y . Estos mecanismos ayudan a fomentar un comportamiento consciente y preventivo. Segregación de Fondos: Implementar la obligación legal de que los operadores mantengan los fondos de los jugadores en cuentas bancarias separadas de su capital operativo, garantizando que el dinero esté siempre protegido.

La implementación temprana de estas medidas posicionaría a Ecuador a la vanguardia de la regulación en América Latina, enviando una señal clara de responsabilidad social y seriedad institucional.

Una oportunidad para construir desde cero

Ecuador tiene ante sí una oportunidad única. A diferencia de otros países que han debido regular mercados ya consolidados y caóticos, puede diseñar un marco normativo desde cero, aprendiendo de los aciertos y errores de la experiencia internacional.

El debate post-consulta no debe limitarse a la ubicación de los casinos físicos. Debe ser una discusión profunda sobre la creación de un ecosistema integral, que abarque tanto el juego presencial como el online, y que se construya sobre los pilares de la transparencia fiscal, la seguridad jurídica y, por encima de todo, la protección del ciudadano.

Si se hace correctamente, el regreso de los casinos puede ser mucho más que una nueva fuente de ingresos. Puede convertirse en una demostración de madurez regulatoria, visión estratégica y capacidad de gobernanza moderna para el Ecuador del siglo XXI.