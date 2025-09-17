La cadena Farmacias Cruz Azul en Ecuador celebra 25 años consolidándose como la red más grande del país.

Con 1 400 farmacias en todo el territorio nacional, la marca refuerza su compromiso de brindar “salud al alcance de todos”.

Su cobertura se extiende a las 24 provincias, incluyendo Galápagos, donde opera desde 2012 con 18 locales.

Innovación sostenible en el sector farmacéutico

El local número 1 400 marcó un hito para la farmacia líder en Ecuador, al ubicarse en el Campus Tecnológico Telcocity de Telconet Latam.

Diseñado como un contenedor modular con iluminación LED, este espacio incorpora fundas biodegradables hechas con un 70% de material reciclado.

Con ello, Cruz Azul apuesta por un modelo de negocio que reduce el consumo de energía y las emisiones de CO₂.

Modelo de negocio inclusivo y valor social

Difare, empresa matriz de Cruz Azul, ha sido pionera en implementar un modelo de negocio inclusivo en farmacias, que fortalece a pequeños y medianos emprendedores.

Este modelo fomenta empleo, impulsa desarrollo local y promueve un sector farmacéutico equitativo y sostenible.

La promesa de valor, “Cruz Azul, Me Cuida”, se centra en la cercanía, confiabilidad y asesoría profesional, asegurando soluciones accesibles para cada cliente.

Servicios digitales y fidelización de clientes

La cadena también destaca por su innovación tecnológica, ofreciendo pedidos de medicinas en línea en Ecuador a través de su web, WhatsApp y Call Center.

Además, el sistema de Retiro en Tienda amplía las opciones de compra, combinando conveniencia y alcance nacional.

El Programa de Puntos Cruz Azul, primero en su tipo en el país, premia la lealtad de los clientes, mientras que actividades como el Bingo Virtual refuerzan la conexión con los usuarios.

Reconocimiento y liderazgo en 2025

Cruz Azul fue reconocida como la farmacia más recordada del país, obteniendo el primer lugar en el Ranking Top of Mind 2025 y el índice PXI de experiencia al cliente.

También fue distinguida como la mejor marca farmacéutica en Instagram por Power Digital Brands y se ubicó en el Top 3 de las marcas más influyentes de Ecuador, reafirmando su liderazgo en innovación y servicio.

