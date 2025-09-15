El fenómeno de la comedia mexicana en español, La Cotorrisa, regresa a Ecuador en octubre de 2025. Serán dos presentaciones exclusivas en Quito y Guayaquil.

El dúo conformado por José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez ya conquistó al público ecuatoriano en su anterior visita con doble sold out, y esta vez promete noches de carcajadas sin límites, improvisación y complicidad con la audiencia.

La Cotorrrisa pasó del pódcast al escenario internacional

Lo que empezó como un pódcast de comedia en YouTube durante la pandemia, se transformó en un espectáculo en vivo con millones de seguidores en Latinoamérica.

Actualmente, La Cotorrisa acumula más de dos millones de suscriptores en cada canal de YouTube y supera los 1,6 millones de seguidores en redes sociales.

Su éxito se coronó al ganar el premio Top de los Top en los Spotify Podcast Awards, consolidándose como un referente del entretenimiento en español.

La Cotorrisa ofrece un show adaptado a cada país

La propuesta de La Cotorrisa no se limita a contar chistes: cada función incluye rutinas de stand-up comedy, la participación de talentos locales y su famoso “anecdotario”, donde el público comparte historias reales que los comediantes convierten en momentos inolvidables.

Además, Slobotzky y Pérez adaptan referencias y bromas a cada ciudad, logrando que cada espectáculo sea una experiencia irrepetible.

Las fechas y entradas en Ecuador

Las presentaciones en Ecuador serán:

Guayaquil : 10 de octubre de 2025 — Teatro Sánchez Aguilar, 20h00. Entradas en Meet2go Guayaquil.

: 10 de octubre de 2025 — Teatro Sánchez Aguilar, 20h00. Entradas en Meet2go Guayaquil. Quito: 11 de octubre de 2025 — Quorum del Paseo San Francisco, Cumbayá, 20h00. Entradas en Meet2go Quito.

Más del 50% de las entradas ya están vendidas, por lo que se recomienda asegurar el lugar lo antes posible.

El evento es organizado por Caña Producciones, reconocida por traer espectáculos internacionales de gran impacto al público ecuatoriano .

La risa como lenguaje universal

Con su gira internacional 2025, que recorre México, Argentina, Nicaragua, Costa Rica y Paraguay, La Cotorrisa confirma que el humor en español atraviesa fronteras y conecta culturas.

Para los comediantes, Ecuador representa una parada especial: “La risa rompe fronteras, y Ecuador es uno de los lugares que más nos emociona visitar”, aseguran.

Enlace externo: ¿Qué es el stand up?

Te recomendamos