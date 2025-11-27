Quito, 23 de diciembre del 2024

Se convoca a todos los socios de la ASOCIACIÓN DE FUTBOLISTAS DEL ECUADOR, a la Asamblea General de Elecciones para el periodo 2025-2029, que se llevará a cabo el dia martes 7 de enero del 2025 a las 19:00 horas en forma telemática.

La reunión se llevará de manera virtual en el siguiente enlace de la plataforma Google

Meet: https://meet.google.com/vio-dvzs-dko; PIN: 612 719 997 3826

El orden del día a tratar es el siguiente:

Constatación del quórum e instalación de la Asamblea; Elecciones del Directorio para el periodo 2025-2029; y, Clausura de la Asamblea General de Elecciones.

Atentamente,

Carlos Vicente Tenorio Medina

Presidente.

C.C. 0502580889