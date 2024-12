Casi 7 000 personas fallecen al año en Ecuador por enfermedades atribuibles al consumo del cigarrillo.

Entre las principales están la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardíaca, neumonía, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, entre otras.

Cada año son más 50 000 nuevos casos de estas enfermedades, según el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Dejar el cigarrillo y la nicotina por completo es la mejor decisión que un fumador puede tomar. Los médicos recomiendan desalentar el inicio de nuevos fumadores y alentar el abandono de los existentes.

En Ecuador se estima que el 23,8% de los hombres y el 4% de las mujeres son fumadores, según el MSP.

¿Cuáles son los principales riesgos para los fumadores?

La creencia popular considera que la nicotina es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Pero no es así. La principal causa es el humo, que contiene altos niveles de sustancias químicas. Se identificaron 100 sustancias por parte de expertos en salud. Ellos las califican como nocivas o potencialmente nocivas.

La inhalación de estas sustancias químicas en el humo es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

¿Qué es la nicotina y cómo actúa?

La nicotina es una sustancia natural pero altamente adictiva presente en la hoja del tabaco. Sin embargo, no es la principal causa de enfermedades relacionadas como el tabaquismo.

La nicotina se absorbe a través de los pulmones y va directamente al torrente sanguíneo. Se desplaza a través del cuerpo hacia los tejidos y órganos, incluido el cerebro. En este último se une a receptores específicos y desencadena la liberación de dopamina y otros neurotransmisores.

Después de la estimulación repetida con nicotina, el cerebro se adapta a su presencia.

Su acción en el cerebro también puede desencadenar efectos fisiológicos fuera del mismo.

La epinefrina mensajera se libera en el torrente sanguíneo. Eso provoca un estrechamiento temporal y reversible de los vasos sanguíneos. Además, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

¿Es el humo el problema?

El humo de un cigarrillo de combustión contiene más de 6 000 sustancias químicas. Unas 100 se consideran perjudiciales y potencialmente perjudiciales para la salud.

Cuando se enciende un cigarrillo se quema el tabaco a temperaturas de hasta 900 grados centígrados. Este proceso se conoce como quema o combustión.

Esa alta temperatura genera la gran cantidad y los altos niveles de sustancias químicas nocivas que se encuentran en el humo de los cigarrillos.

Entre los principales componentes del humo del cigarrillo se encuentran:

Nicotina. Es la sustancia responsable de la adicción y se libera a temperaturas inferiores a 247°C. Aunque es adictiva, no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.

Es la sustancia responsable de la adicción y se libera a temperaturas inferiores a 247°C. Aunque es adictiva, no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Monóxido de carbono . Es un gas tóxico que se produce durante la combustión y que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que puede llevar a enfermedades cardiovasculares.

. Es un gas tóxico que se produce durante la combustión y que reduce la capacidad de la sangre para transportar oxígeno, lo que puede llevar a enfermedades cardiovasculares. Alquitrán. Se considera como el principal agente cancerígeno en el humo del cigarrillo. Está directamente relacionado con el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer.

Se considera como el principal agente cancerígeno en el humo del cigarrillo. Está directamente relacionado con el cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer. Amoníaco . Este compuesto se añade a menudo a los cigarrillos para aumentar la absorción de nicotina y, por lo tanto, la adicción.

. Este compuesto se añade a menudo a los cigarrillos para aumentar la absorción de nicotina y, por lo tanto, la adicción. Gases irritantes. Incluyen compuestos que pueden causar irritación en las vías respiratorias y se asocian con problemas respiratorios crónicos.

Incluyen compuestos que pueden causar irritación en las vías respiratorias y se asocian con problemas respiratorios crónicos. Sustancias cancerígenas. Se identificaron al menos 40 sustancias en el humo del cigarrillo que son cancerígenas, incluidos metales pesados como el arsénico y el cromo, así como compuestos radiactivos como el polonio.

Los efectos en los no fumadores

El humo de segunda mano, que es el resultado de la combustión del cigarrillo y al que est á n expuestas las personas NO fumadoras, también tiene efectos nocivos:

Exposición pasiva . Las personas que no fuman, pero están expuestas al humo de tabaco pueden sufrir efectos similares a los de los fumadores, incluyendo riesgo de cáncer y enfermedades respiratorias.

. Las personas que no fuman, pero están expuestas al humo de tabaco pueden sufrir efectos similares a los de los fumadores, incluyendo riesgo de cáncer y enfermedades respiratorias. Efectos en niños y embarazadas . La exposición al humo puede afectar el desarrollo fetal y causar bajo peso al nacer, así como problemas de salud en los niños, como asma y problemas de desarrollo.

. La exposición al humo puede afectar el desarrollo fetal y causar bajo peso al nacer, así como problemas de salud en los niños, como asma y problemas de desarrollo. Los compuestos tóxicos del humo de un cigarrillo en combustión pueden depositarse en superficies y permanecer en el ambiente. Eso se conoce como exposición de “tercera mano”.

del de un pueden depositarse en superficies y permanecer en el ambiente. Eso se conoce como exposición de “tercera mano”. Estas sustancias pueden ser absorbidas por la piel o inhaladas, causando efectos nocivos en la salud de quienes entran en contacto con estas superficies contaminadas.

En conclusión, no empezar con el hábito o dejar de fumar por completo siempre será la mejor opción. La nicotina es adictiva y no está libre de riesgos pero no es la principal causa de enfermedades relacionadas al tabaquismo. El humo, producto de la combustión del cigarrillo lo es.

