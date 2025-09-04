Brown Sugar Speakeasy, el primer bar clandestino del Ecuador, nació en 2020. Está inspirado en la época de la prohibición de los años 20.

Detrás de una fachada de tienda de ropa, este espacio exclusivo ofrece música en vivo, coctelería de autor y una atmósfera que celebra el arte, la rebeldía y la libertad cultural.

Su identidad musical, marcada por el rock y pop-rock, lo ha convertido en un referente de la noche quiteña.

La banda residente Sugar Rush se ha consolidado como el sello sonoro de la casa, ofreciendo experiencias memorables que atraen a público local e internacional.

Reconocimiento internacional para la vida nocturna ecuatoriana

En 2025, Brown Sugar ha sido nominado por la International Nightlife Association (INA) como uno de los 100 mejores clubes del mundo.

Esta organización evalúa innovación, seguridad, calidad artística y experiencia del cliente para otorgar este prestigioso reconocimiento .

La nominación no solo resalta la propuesta del grupo ShotMe, que desde 2016 transforma la oferta nocturna en el país, sino que coloca a Ecuador en competencia con clubes de renombre en Dubái, Nueva York, Londres y Barcelona.

Una votación histórica para Ecuador

De ser elegido, Brown Sugar Speakeasy se convertiría en el primer club ecuatoriano en ingresar a la lista de los 100 mejores del mundo.

De esa forma marcará un hito cultural y musical que trascendería fronteras. La votación está abierta hasta el 31 de octubre de 2025, y en noviembre se anunciarán los resultados oficiales.

Los interesados en apoyar esta nominación pueden hacerlo a través del link oficial de votación: Votar aquí. Además, más información se encuentra disponible en la web oficial de Brown Sugar y en su Instagram.