Barrio llega a Guayaquil con una propuesta auténtica de cocina peruana contemporánea

La cocina peruana contemporánea en Guayaquil suma un nuevo protagonista con la apertura de Barrio, un restaurante que aterriza por primera vez fuera de Perú.

Esta nueva propuesta gastronómica peruana en Ecuador abre sus puertas en el centro comercial San Marino y busca conquistar al público local con una experiencia que combina tradición, modernidad y sabor auténtico.

La llegada de Barrio refuerza el posicionamiento de Guayaquil como destino clave para la gastronomía internacional en Ecuador.

Una propuesta gastronómica auténtica y elegante

Barrio define su concepto como “calle, pero elegante”, una experiencia culinaria peruana moderna que rescata sabores populares y los eleva con técnica y producto fresco.

Esta nueva oferta gastronómica en Guayaquil celebra la diversidad del Perú, integrando recetas directas, ingredientes de calidad y una atmósfera cercana.

El restaurante busca diferenciarse dentro del competitivo mercado de restaurantes peruanos en Guayaquil con una identidad clara y contemporánea.

El sello del chef Luciano Caycho

La carta está diseñada por Luciano Caycho, chef con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de conceptos culinarios.

Su visión apuesta por la cocina criolla peruana reinterpretada, incorporando sabores del mar, influencias amazónicas y productos de la sierra.

Bajo el principio de “menos es más”, cada plato prioriza precisión, técnica cuidada y producto impecable, claves para posicionar a Barrio como referente de la alta cocina peruana accesible.

Platos icónicos y coctelería peruana

Entre los platos destacados se encuentran el ceviche carretillero, inspirado en las carretillas limeñas; el lomazo al jugo, una versión moderna del lomo saltado; y los combinados peruanos con ceviche, arroz chaufa y chicharrón de calamar.

La propuesta se completa con un bar enfocado en coctelería peruana en Guayaquil, servicio dinámico y una atmósfera relajada que conecta con el comensal.

Barrio y su expansión en Ecuador

La apertura de Barrio se suma al portafolio gastronómico del Grupo MCK, que ya opera marcas como Osaka y Ko Asian Kitchen en el país.

Esta expansión fortalece la oferta culinaria internacional en Guayaquil y marca el inicio de un plan de crecimiento regional.

Con una cocina fresca, accesible y representativa, Barrio busca consolidarse como un nuevo referente de la cocina peruana contemporánea en Ecuador.