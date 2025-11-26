La utilidad de BanEcuador 2025, que alcanzó 15,5 millones de dólares acumulados hasta octubre, se convierte en un referente de banca pública eficiente. De esa forma se destaca una gestión rentable que mantiene su misión social y productiva en Ecuador.

Este resultado evidencia un avance clave para la sostenibilidad futura, impulsando la inclusión financiera en sectores históricamente olvidados del país.

Gestión operativa eficiente y enfoque en sectores productivos

De acuerdo con la información institucional, el crecimiento sostenido responde a una estrategia basada en gestión eficiente de cartera crediticia. Además, en la mejora en índices de recuperación, reducción de gastos operativos y administración prudente de riesgos.

Esta combinación permitió fortalecer la rentabilidad sin afectar el objetivo principal: el financiamiento del desarrollo social, agrícola y emprendedor que dinamiza la economía popular y solidaria en Ecuador.

Crecimiento en colocación, captación y reducción de morosidad

En su análisis comparativo, BanEcuador registró un aumento de 13,10% en colocación de créditos frente a 2023, equivalente a 62,4 millones de dólares adicionales. Este impulso refleja la confianza de los microempresarios, emprendedores y agricultores, quienes acceden a financiamiento formal para ampliar proyectos productivos.

A la par, el banco público reportó un incremento del 42,83% en la apertura de cuentas, con más de 370,5 millones de dólares captados respecto a 2023. Esta expansión en ahorro y depósitos fortalece su capacidad de sostener créditos con impacto directo en el desarrollo territorial.

Además, la entidad redujo su morosidad del 22,52% al 21,42% entre 2023 y 2025, consolidando una cartera más sólida y sostenible, alineada con los estándares de gestión financiera responsable promovidos por el Gobierno Nacional.