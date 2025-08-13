El Banco Guayaquil presentó este 13 de agosto del 2025 su undécimo Informe de Sostenibilidad sobre el 2024. Se trata de un documento que resume cómo la entidad ha integrado la sostenibilidad a su estrategia de negocio. Además, revela cómo esto se traduce en resultados concretos en inclusión financiera, digitalización y protección ambiental.

“El crecimiento del banco está ligado al crecimiento del país. Nuestro compromiso es generar impacto económico, social y ambiental sostenible”, dijo Jorge David Balladares, vicepresidente de Sostenibilidad y comunicaciones de Banco Guayaquil.

La idea central de la sostenibilidad del Banco Guayaquil: transformar territorios

David Balladares, vicepresidente de Sostenibilidad de Banco Guayaquil.

El informe refleja una visión que va más allá de los balances: usar la infraestructura y los productos financieros para cerrar brechas históricas. El ejemplo más emblemático es Banco del Barrio, un modelo que nació hace 17 años con el objetivo de llevar servicios a comunidades donde no existían agencias bancarias. Hoy cuenta con 20 200 puntos activos y cobertura del 100% de los cantones del país.

Según Miguel Vareles, vicepresidente de Banca Inclusión de Banco Guayaquil, “llegamos al 96% de las parroquias urbanas y al 70% de las rurales”. Añadió, además, que en 2024 “movimos más de 82 millones de transacciones. Esto representa más de 3% del PIB, y el 65% de estos puntos son administrados por mujeres”.

Más que transacciones: ahorro, microcrédito y remesas

Banco del Barrio no se limita a pagos y cobros. Los clientes pidieron abrir cuentas sin acudir a una agencia, y así nació Cuenta Amiga, un producto diseñado junto a las comunidades. El año pasado, el 68% de las 850 000 cuentas abiertas fueron para personas que nunca habían tenido una cuenta bancaria.

En microcréditos, Banco Guayaquil alcanzó una cartera de 450 millones de dólares, con equilibrio casi total entre beneficiarios hombres y mujeres. En remesas, la entidad procesó 642 millones de dólares, equivalentes al 10% del mercado, con un 65% de beneficiarias mujeres. “No solo pagamos la remesa, ahora ofrecemos ahorro y financiamiento a ecuatorianos en el exterior y sus familias”, detalló Valladares.

Conservación y economía azul

El informe también incluye la alianza con Fondagua, fondo de agua que protege la cuenca del río Daule, vital para cinco provincias. Desde la perspectiva regional, Humberto Moreno, ejecutivo de Ambiente y Cambio Climático de CAF, recordó que el banco ha apoyado proyectos de conservación de gran escala. Entre ellos está corredor marino entre Costa Rica y Ecuador.

En 2024, la estrategia de educación financiera alcanzó 726 000 personas. Se lo logró a a través de programas presenciales y en redes sociales, abordando temas como ahorro, seguros y remesas. Además, Banco Guayaquil fue certificado por la auditoría internacional PDF por cumplir los siete principios básicos de protección al consumidor en microfinanzas.

Discusión final

El undécimo Informe de Sostenibilidad deja en evidencia que integrar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) no es un discurso. Se trata en realidad de un modelo de gestión viable para el sistema financiero. Sin embargo, persiste un reto: casi la mitad de la población ecuatoriana sigue fuera de la banca formal.

El caso Banco del Barrio demuestra que la combinación de cercanía territorial, productos adaptados y alianzas multilaterales puede revertir esa tendencia. Al final del programa, tras el foro, la discusión quedó abierta. ¿Cómo escalar estos modelos a todo el sistema, en un contexto donde la inclusión financiera se cruza con la seguridad ciudadana. Para ello, se requiere generar confianza en las comunidades más vulnerables.