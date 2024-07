Banco Guayaquil y American Express anuncian la llegada al mercado ecuatoriano de su nuevo producto The Platinum Card® Metal. Esta tarjeta, fabricada completamente en metal, promete transformar la experiencia de los usuarios premium, combinando la exclusividad global de American Express con ventajas locales excepcionales.

Beneficios exclusivos y servicios de lujo

La nueva The Platinum Card® emitida por Banco Guayaquil ofrece una variedad de beneficios seleccionados para satisfacer las exigencias del segmento premium:

Los titulares de esta tarjeta disfrutarán de acceso privilegiado al American Express Global Lounge Collection, que incluye más de 1 400 salas VIP en aeropuertos de todo el mundo. Entre ellas se destacan The Centurion® Network, Delta Sky Club® y Priority Pass™, garantizando comodidad y exclusividad en cada viaje.

El programa de gastronomía ofrece descuentos y beneficios únicos en una cuidada selección de restaurantes locales, permitiendo a los usuarios deleitarse con experiencias culinarias memorables.

Los titulares pueden disfrutar de tarifas preferenciales y beneficios exclusivos en más de 1,500 propiedades de lujo en todo el mundo a través del programa Fine Hotels and Resorts de American Express. Destinos como Half Moon, The Cove at Atlantis, y Amanyara están disponibles para ofrecer experiencias inigualables.

Servicios de concierge personalizados

El servicio de Concierge Platinum 24/7 está disponible para asistir en todos los aspectos del viaje y estilo de vida de los usuarios, asegurando un soporte continuo para maximizar cada experiencia.

Los titulares de The Platinum Card® Metal pueden acumular puntos en cada compra diaria, canjeables por vuelos, hoteles, alquileres de autos y más, a través del programa Membership Rewards®. Cada dólar gastado equivale a 1,5 millas, aumentando las oportunidades de viajar con estilo y comodidad.

El nuevo producto en Ecuador

“En Banco Guayaquil, estamos dedicados a enriquecer continuamente la experiencia bancaria de nuestros clientes ofreciendo productos y servicios de la más alta calidad. La introducción de The Platinum Card® emitida por Banco Guayaquil en metal permite a nuestros clientes acceder a beneficios excepcionales y momentos únicos respaldados por American Express”, afirmó Guillermo Lasso, presidente ejecutivo de Banco Guayaquil.

Alejo Quiroga, vicepresidente Regional y jefe de Fintech América Latina de American Express, agregó que “esta tarjeta representa una propuesta de valor única que integra los beneficios globales de American Express con ventajas locales exclusivas, diseñada para que los clientes premium disfruten de experiencias verdaderamente memorables”.

Este lanzamiento refuerza el compromiso de Banco Guayaquil y American Express por liderar en el segmento premium, proporcionando las experiencias más exclusivas que solo The Platinum Card® emitida por Banco Guayaquil puede ofrecer.