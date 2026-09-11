Banco del Pacífico obtiene certificación ISO 45001 por seguridad laboral

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

Banco del Pacífico obtuvo la certificación ISO 45001:2018, un estándar internacional enfocado en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Este reconocimiento respalda las prácticas implementadas por la institución para fortalecer el bienestar de sus colaboradores y promover entornos laborales seguros y saludables.

La certificación representa un avance en la estrategia de seguridad y salud ocupacional de la entidad. El sistema implementado permite identificar, prevenir y gestionar riesgos laborales, mientras impulsa una cultura de prevención y mejora continua con participación de los diferentes equipos de la organización.

El talento humano como eje de sostenibilidad

El trabajo conjunto de los equipos de Banco del Pacífico ha permitido consolidar prácticas orientadas a la seguridad laboral, salud ocupacional y desarrollo integral. La institución ubica al talento humano como un componente fundamental de su visión de sostenibilidad y de la continuidad de sus operaciones.

La ISO 45001:2018 se suma, además, a las iniciativas desarrolladas para mejorar la experiencia de los colaboradores. Entre sus objetivos están fomentar espacios laborales responsables e inclusivos y fortalecer una cultura organizacional en la que el cuidado de las personas forme parte de la gestión cotidiana.

Prevención y mejora continua en el trabajo

La gestión de riesgos laborales cobra relevancia dentro de las organizaciones porque permite incorporar la prevención como parte de sus procesos. En este contexto, la certificación alcanzada por Banco del Pacífico respalda un sistema que integra la identificación de riesgos, prevención y mejora continua dentro de su entorno laboral.

Con este reconocimiento, la institución busca continuar desarrollando acciones dirigidas al bienestar de sus equipos y mantener un entorno de trabajo alineado con estándares internacionales de seguridad y salud ocupacional.