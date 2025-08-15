En un entorno empresarial cada vez más exigente en temas de seguridad ocupacional, Arca Continental Ecuador da un paso firme hacia el fortalecimiento de una cultura preventiva y de bienestar laboral, al obtener la certificación ISO 45001 en su Centro de Distribución (CEDI) California en Guayaquil y renovar dicha acreditación en el CEDI Calderón en Quito.

Certificación ISO 45001: un estándar clave para el bienestar

Este reconocimiento internacional garantiza que la compañía opera bajo un sistema robusto de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La auditoría fue realizada por un organismo certificador acreditado, que evaluó rigurosamente los procesos internos, controles operativos, cumplimiento normativo y la participación activa del personal. El resultado: calificaciones satisfactorias y una reafirmación del compromiso de la empresa por brindar entornos laborales seguros, saludables y sostenibles.

Un modelo de gestión con enfoque humano

Con más de 9 700 colaboradores en Ecuador, Arca Continental considera que el bienestar y la salud del talento humano son pilares fundamentales de su éxito organizacional. Por ello, ha implementado un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional alineado con las políticas internas y las mejores prácticas globales, así como programas permanentes de seguridad en todos sus centros operativos.

Este enfoque estructurado y preventivo forma parte de una visión empresarial donde el trabajador no solo es un recurso, sino el motor del crecimiento sostenible.

Cultura preventiva que trasciende

Más allá del cumplimiento normativo, la apuesta de Arca Continental Ecuador por la seguridad laboral refleja una filosofía empresarial comprometida con la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y el respeto por la vida. Las acciones en seguridad ocupacional se integran como parte de su cultura organizacional, promoviendo espacios laborales donde la prevención y el autocuidado son parte del día a día.

Trayectoria e impacto regional

Arca Continental, con casi 100 años de historia, es hoy una de las embotelladoras más importantes del sistema Coca-Cola a nivel mundial. A través de sus marcas AC Bebidas, Tonicorp e Inalecsa, atiende al mercado ecuatoriano con productos de alto consumo, calidad y reconocimiento. Esta reciente certificación ISO 45001 no solo consolida su liderazgo operativo, sino también su compromiso con la excelencia en gestión humana y bienestar integral.