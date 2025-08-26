La ministra del Ambiente, María Luisa Cruz, visitó la planta de bebidas de Arca Continental Ecuador en Guayaquil. Su objetivo fue conocer las acciones sostenibles implementadas en seguridad hídrica, retornabilidad y empaques responsables.

Este encuentro refuerza la relación entre sector privado y Gobierno en la búsqueda de un desarrollo sostenible que beneficie tanto al medioambiente como a las comunidades locales.

Más noticias:

Innovación para la eficiencia y sostenibilidad

Cruz constató los avances logrados con la implementación de la nueva Línea 10 de envases retornables. Está equipada con tecnología de punta que optimiza procesos productivos.

Este sistema no solo aumenta la producción y eficiencia operativa, sino que también reduce significativamente el uso de agua y energía.

Arca Continental fortalece su compromiso con la transición hacia modelos de producción sostenible que sirven como referencia para otras industrias en Ecuador.

Distintivo Punto Azul es un reconocimiento a la gestión responsable del agua

El Ministerio y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) entregaron a Arca Continental el distintivo Punto Azul, otorgado a sus plantas en Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Este galardón reconoce la gestión responsable de recursos hídricos y la aplicación de buenas prácticas ambientales en la operación de la compañía. Con este logro, la empresa se consolida como un referente en el manejo eficiente del agua en la industria de bebidas.

Impacto positivo en comunidades y cadena de valor

Guillermo Adam, director general de Arca Continental Ecuador, destacó que este reconocimiento fortalece el compromiso empresarial de generar un impacto positivo en la comunidad y en toda la cadena de valor.

La compañía busca impulsar modelos de negocio sostenibles que trascienden la producción, fomentando también el crecimiento de canales de comercialización, plataformas de distribución y estrategias de promoción basadas en la retornabilidad.

Arca Continental y su liderazgo regional en sostenibilidad y bebidas

Con una trayectoria de más de 99 años, Arca Continental es la segunda embotelladora de Coca-Cola más grande de América Latina y una de las más relevantes a escala global.

En Ecuador, la compañía reafirma su propósito de operar bajo un modelo que equilibra rentabilidad, innovación y responsabilidad ambiental, aportando activamente al desarrollo de las comunidades donde está presente.

Te recomendamos: