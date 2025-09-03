En Guayaquil, Arca Continental Ecuador y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para fortalecer la economía circular en Ecuador.

Este acuerdo busca articular esfuerzos entre la academia y la empresa privada, fomentando proyectos de reciclaje inclusivo, acción climática, seguridad hídrica y desarrollo comunitario, generando un impacto positivo en los ámbitos social, ambiental y económico.

Más noticias:

Economía circular con impacto académico y comunitario

El convenio permitirá que estudiantes, docentes e investigadores de ESPOL participen activamente en programas impulsados por Arca Continental.

De esta forma, se promueve el aprendizaje práctico en sostenibilidad, además de generar valor compartido entre la comunidad universitaria y las empresas vinculadas a la cadena de valor del reciclaje.

Sofía Sierra, gerente de Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental, destacó que “la sostenibilidad solo es posible con trabajo articulado”, reafirmando el compromiso de la compañía de impulsar iniciativas de economía circular que transformen positivamente las comunidades en las que opera.

Sostenibilidad como decisión estratégica de futuro

Cecilia Paredes Verduga, rectora de ESPOL, subrayó que la institución entiende la sostenibilidad como una decisión estratégica.

En su visión, pequeñas acciones colectivas pueden transformar realidades, consolidando a ESPOL como un actor clave en la construcción de un futuro responsable con el medioambiente y con la sociedad ecuatoriana.

Reciclaje inclusivo y dignificación del trabajo

Para Arca Continental, el reciclaje inclusivo es un eje esencial. La empresa impulsa programas que facilitan el acceso de los recicladores de base a residuos aprovechables, reconociendo su labor en la cadena de valor y mejorando sus condiciones de trabajo.

Esta apuesta refuerza la visión de la compañía de construir una sociedad más equitativa a través de iniciativas sostenibles con impacto social .

Arca Continental: trayectoria e innovación sostenible

Con más de 99 años de historia, Arca Continental se consolida como una de las embotelladoras más importantes de The Coca-Cola Company en América Latina. Además de bebidas, la compañía produce y comercializa botanas bajo las marcas Bokados, Inalecsa y Wise, llegando a millones de consumidores en Ecuador, México, Perú, Argentina y Estados Unidos.

Te recomendamos