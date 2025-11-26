En Ecuador, las prácticas sostenibles corporativas avanzan con fuerza gracias al liderazgo de Arca Continental Ecuador y Tonicorp. Ambas fueron reconocidas en el evento “Hablemos de Cambio” por su aporte directo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Este reconocimiento, avalado por Ypsilom, destaca cómo un modelo de sostenibilidad empresarial puede generar impactos sociales, económicos y ambientales en las comunidades del país.

Intervenciones líderes de Arca Continental en agua, empleo responsable y economía circular

Arca Continental Ecuador fue premiada por su trabajo estratégico en los ODS 6, 8 y 12, pilares que posicionan a la compañía como referente de gestión ambiental y desarrollo productivo sostenible.

Dentro del ODS 6: Agua y Saneamiento, la empresa impulsa proyectos de seguridad hídrica y uso eficiente del recurso, fundamentales para la resiliencia climática en Ecuador.

En el ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, fortalece el talento joven y promueve empleo inclusivo.

Asimismo, su distinción en el ODS 12: Producción y consumo responsable resalta el liderazgo de la compañía en retornabilidad, reciclaje y consolidación de un modelo de economía circular, una tendencia clave para la transformación ecológica de la industria.

Tonicorp impulsa nutrición, inclusión rural y ganadería sostenible en Ecuador

Tonicorp también recibió tres distinciones que reflejan su compromiso con el desarrollo sostenible del país. En el ODS 2: Hambre Cero, destacó su programa “Líderes Comunitarios con Enfoque en Nutrición y Fomento Productivo”, iniciativa que combate la Desnutrición Crónica Infantil y promueve educación nutricional en zonas rurales.

En el ODS 10: Reducción de desigualdades, obtuvo el segundo lugar gracias al proyecto de una tienda comunitaria en Yanacocha del Buerán, un modelo que fortalece la inclusión productiva rural.

Además, el ODS 13: Acción por el clima reconoció su modelo de Ganadería Sostenible, que aplica prácticas carbono neutro y carbono negativo, convirtiendo a Tonicorp en un referente del sector lácteo ecuatoriano en materia ambiental.

Compromiso corporativo con la Agenda 2030 y el futuro del país

Para Sofía Sierra, gerente de Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental Ecuador, estos reconocimientos reflejan un propósito claro: “generar bienestar en las comunidades, impulsar el desarrollo sostenible del país y construir un futuro más próspero para todos”.

Ella destacó que la sostenibilidad es el eje transversal de su modelo de gestión y no una acción aislada dentro de la cadena de valor.

Con estos logros, ambas compañías reafirman su compromiso con la Agenda 2030, demostrando que el sector privado desempeña un papel clave en la construcción de un Ecuador más justo, equitativo y ambientalmente responsable.