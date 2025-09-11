En el marco de la II edición del ODS Leaders Summit, realizado en Guayaquil, Arca Continental Ecuador fue distinguida como una de las 50 empresas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Ecuador.

El reconocimiento, otorgado por YPSILOM, evalúa el impacto real de las acciones empresariales y su comunicación hacia la sociedad.

Más noticias:

Compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La compañía trabaja bajo un modelo de negocio sostenible basado en tres pilares: Liderazgo Ambiental, Impacto Social Positivo y Alianzas Transformacionales.

Bajo este enfoque, impulsa iniciativas alineadas al ODS 2 Hambre Cero, ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento, ODS 10 Reducción de Desigualdades, ODS 12 Producción y consumo responsables, ODS 13 Acción por el clima y ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.

Economía circular y retornabilidad de envases

Uno de los ejes de su estrategia de sostenibilidad es la economía circular.

En 2024, Arca Continental fortaleció su política de retornabilidad de envases con la instalación de una nueva línea de producción en su planta de Guayaquil.

Esto permitió incrementar la mezcla de empaques retornables y ganar participación en categorías clave como colas y bebidas no carbonatadas.

Producción láctea sostenible con Tonicorp

El portafolio de Tonicorp, parte de Arca Continental, proviene de un modelo de ganadería sostenible pionero en Ecuador.

Este programa promueve la competitividad de la cadena láctea, el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente.

Actualmente, más de 3 000 socios ganaderos reciben capacitación, asistencia técnica y herramientas tecnológicas que mejoran la calidad de la leche y aumentan la eficiencia productiva.

Impacto social y compromiso empresarial

“Este reconocimiento nos motiva a seguir fortaleciendo nuestro compromiso con la sostenibilidad, impulsando iniciativas que generan un impacto positivo en toda nuestra cadena de valor y en las comunidades donde operamos”, afirmó Sofía Sierra, gerente de Comunicación y Sostenibilidad de Arca Continental.

Con estas acciones, la compañía no solo refuerza su aporte a los ODS, sino que también inspira a otros actores a construir comunidades más sostenibles y resilientes.

Te recomendamos: