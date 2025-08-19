El décimo cuarto sueldo, conocido también como bono escolar, es un ingreso esperado por miles de ecuatorianos cada año. Aunque su propósito principal es cubrir los gastos del regreso a clases, este beneficio también representa una oportunidad para tomar decisiones financieras inteligentes que fortalezcan la economía del hogar.

Banco Internacional, comprometido con el bienestar económico de sus clientes, pone a disposición productos y asesoría que permiten sacar el máximo provecho de este ingreso, no solo en el corto plazo, sino también como parte de una planificación financiera responsable.

Ahorrar es el primer paso

Una de las formas más efectivas de gestionar este bono es a través del ahorro. Banco Internacional ofrece cuentas de ahorro con una tasa competitiva de hasta el 5%, y la posibilidad de realizar retiros en cualquier momento, sin penalizaciones. Para quienes buscan seguridad y rendimiento sostenido, los depósitos a plazo fijo se presentan como una alternativa sólida, con montos desde los 500 dólares y una tasa que varía según el tiempo y capital invertido.

Estas herramientas no solo permiten guardar el dinero de forma segura, sino también hacerlo crecer con estabilidad, sin riesgos innecesarios.

Conoce cómo se calcula y cuándo se paga

El décimo cuarto sueldo tiene un calendario de cálculo distinto según la región. En la Costa e Insular se toma como referencia el periodo del 1 de marzo del año anterior al 28 de febrero del presente año. En la Sierra y Amazonía, desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio. Este ingreso puede recibirse mensualmente o de forma acumulada, según preferencia del colaborador. En caso de optar por el pago acumulado, los empleadores deben cancelarlo hasta el 15 de marzo en la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en la Sierra y Amazonía.

Este monto adicional puede ser el punto de partida para organizar presupuestos, cubrir obligaciones financieras o incluso invertir en proyectos personales.

Estrategias para sacarle el máximo provecho

Banco Internacional recomienda planificar con anticipación los gastos relacionados con el regreso a clases. Elaborar un presupuesto que contemple útiles, matrículas, uniformes y alimentación es clave para evitar imprevistos y decisiones impulsivas.

Optar por el pago acumulado puede ser ventajoso, ya que permite contar con un monto más significativo para enfrentar estos gastos sin necesidad de recurrir a créditos. Otra estrategia útil es destinar parte del décimo cuarto sueldo a cancelar deudas pendientes. Saldar obligaciones como tarjetas de crédito o préstamos personales permite reducir intereses y liberar recursos para otros propósitos.

Guardar al menos un 20% del bono en una cuenta de ahorro programado también es una práctica recomendable. Esta acción no solo ayuda a construir un fondo de emergencia, sino que refuerza el hábito del ahorro y la estabilidad financiera a futuro.

Una oportunidad para pensar a largo plazo

El décimo cuarto sueldo no es únicamente un alivio económico puntual. Bien administrado, puede convertirse en una herramienta para cumplir metas personales, invertir con propósito o simplemente vivir con más tranquilidad financiera. Con el respaldo de Banco Internacional y su acompañamiento experto, cada decisión puede transformarse en una inversión inteligente.

El aporte del Banco Internacional

