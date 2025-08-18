Con el inicio del ciclo escolar en la Sierra y Amazonía, Almacenes Estuardo Sánchez reafirma su compromiso con las familias ecuatorianas, ofreciendo una de las propuestas más completas del mercado en útiles escolares, mochilas, libros, artículos licenciados y mucho más.

Esta temporada, la cadena nacional apuesta por precios accesibles, beneficios exclusivos y una cobertura que llega a todos los rincones del país.

Desde el 31 de agosto hasta el 15 de septiembre, estudiantes y padres podrán encontrar mochilas desde nueve con 99, cuadernos cosidos desde uno con nueve, borradores por 21 centavos y libros de desarrollo desde dos dólares. Una oferta pensada para cubrir todas las necesidades, sin comprometer la calidad ni el bolsillo.

“Estamos preparados para abastecer tanto a clientes mayoristas como minoristas, a través de nuestras tiendas físicas y nuestra plataforma en línea. Nuestro compromiso es asegurar que ningún estudiante se quede sin sus útiles por falta de recursos”, afirma Sara Vásquez, gerente de marketing de Almacenes Estuardo Sánchez.

Artículos con licencias y marcas que hacen la diferencia

La propuesta escolar 2025 de Estuardo Sánchez destaca también por su amplia oferta de marcas reconocidas como Bic, Totto, Estilo y Faber Castell. A ellas se suman marcas propias como Aprendo, Officelife y West, que ofrecen una excelente relación entre calidad y precio.

Para los más pequeños, la temporada se vuelve más emocionante con productos escolares licenciados de personajes infantiles como Stitch, PAW Patrol, Frozen, Spider-Man, Hello Kitty, Sonic y Minecraft. Elementos pensados no solo para el aprendizaje, sino también para motivar y emocionar a los estudiantes desde el primer día de clases.

Beneficios que suman valor al cliente

Además del portafolio de productos, Almacenes Estuardo Sánchez ha desarrollado una serie de beneficios para quienes acceden a su sistema de crédito directo: desde descuentos del diez por ciento en la primera compra y en cumpleaños, hasta la acumulación de estrellas y la posibilidad de compartir el crédito con hasta cinco personas. También se ofrece un diez por ciento adicional de descuento en productos de liquidación y regalos por compras superiores a veinte dólares.

Esta combinación de promociones, respaldo financiero y atención personalizada convierte a la cadena en un verdadero aliado para las familias en esta etapa clave del año.