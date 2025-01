A medida que se acerca la jornada electoral, los candidatos intensifican sus discursos y presentan nuevas propuestas. Entre los temas centrales están la economía, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Cada candidato enfatiza aspectos claves de su plan de gobierno, destacando temas como derechos sociales, seguridad, economía y valores.

Estos son las duplas que están en la carrera para captar los votos de los ecuatorianos:

Unidad Popular (UP) con Jorge Escala y Pacha Terán

Partido Sociedad Patriótica (PSP) con Andrea González y Galo Moncayo

Alianza Revolución Ciudadana (RC)-Reto con Luisa González-Diego Borja.

Acción Democrática Nacional (ADN) con Daniel Noboa y María José Pinto

Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) con Pedro Granja-Verónica Silva

CREO con Francesco Tabacchi-Blanca Sacancela

Construye con Henry Cucalón-Carla Larrea

Pueblo Igualdad Democracia (PID) con Víctor Araus-Cristina Carrera

Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo) con Juan Cueva-Cristina Reyes

Democracia Sí con Iván Saquicela-Luisa Coello

Partido Social Cristiano (PSC) con Henry Kronfle-Dallyana Passailaigue

Partido Avanza con Luis Felipe Tillería-Karla Rosero

Movimiento Pachakutik con Leonidas Iza-Katiuska Molina

Movimiento Centro Democrático con Jimmy Jairala-Lucía Vallecilla

Izquierda Democrática (ID) con Carlos Rabascall y María Alejandra Rivas

Sociedad Unida Más Acción (SUMA) con Enrique Gómez e Inés Díaz.

A continuación, un resumen de sus declaraciones más recientes:

Leonidas Iza destacó la necesidad de una transición hacia energías limpias y el combate contra la minería ilegal.

Afirmó que su gobierno hará cumplir las leyes ambientales y priorizará la protección del agua y la biodiversidad. “¡No hay futuro sin un planeta sano!”, expresó en su cuenta de X.

Henry Cucalón anunció su plan de concesionar la red vial al sector privado para mejorar las carreteras y generar empleo.

También propuso terminar con los monopolios en sectores estratégicos y permitir mayor competencia en producción, transmisión y distribución de bienes y servicios.

En videos de Instagram, Andrea González señaló que la Asamblea es lo más insostenible del sistema democrático.

También destacó que Ecuador es reconocido internacionalmente por la calidad de sus productos y no por el petróleo.

Jorge Escala presentó sus propuestas en Esmeraldas y conversó con estudiantes sobre la situación del país. En X, resaltó la importancia de la participación juvenil en la política.

“Es la hora de los jóvenes”, escribió, subrayando su compromiso con la educación y la estabilidad laboral.

Francesco Tabacchi agradeció el apoyo en Riobamba y reafirmó su alianza con otros candidatos.

En su cuenta de IG, expresó su entusiasmo por el respaldo recibido y reiteró su compromiso de impulsar un cambio en el país en las elecciones del 9 de febrero.

Pedro Granja utilizó un hashtag para referirse a casos de corrupción.

En X, mencionó a figuras involucradas en escándalos de narcotráfico y contrataciones estatales irregulares. Aseguró que su gobierno tomará medidas contra quienes hayan desviado recursos públicos.

Jimmy Jairala, en su cuenta de X, habló sobre la situación en Venezuela y la necesidad de reconocer al presidente electo solo si organismos internacionales lo hacen primero.

También reiteró que su prioridad es garantizar empleo para los ecuatorianos y regular la inmigración.

Enrique Gómez reafirmó su compromiso con el desarrollo agrícola del país.

En su cuenta de IG, destacó la importancia de la innovación y el apoyo al productor para mejorar el acceso a mercados. También llamó a votar por su propuesta en las próximas elecciones.

Luisa González destacó en X la importancia de los migrantes en la economía y su resiliencia. Aseguró que su gobierno trabajará para protegerlos en el extranjero y generar condiciones para su retorno voluntario.

“Nuestros migrantes son el reflejo de un país que no les dio oportunidades, pero eso debe cambiar”, afirmó. Propuso un Ecuador con empleo y estabilidad para evitar la migración forzada.

Iván Saquicela declaró en una entrevista que la única manera de generar un cambio profundo es reformando la Constitución.

También anunció su intención de prohibir el indulto para ciertos delitos, asegurando que su gobierno trabajará en la implementación de un sistema de justicia más estricto.

Juan Iván Cueva insistió en la necesidad de cambiar la matriz energética del país.

Lo he repetido hasta la saciedad, ningún candidato excepto yo he hablado con frontalidad de esta realidad planteando las soluciones técnicas al problema. El cambio de la matriz energética es urgente y de seguridad nacional.



