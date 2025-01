En la segunda ronda del debate presidencial 2025, los ocho candidatos de la primera franja hablaron sobre los servicios públicos, como el sector eléctrico, la inversión petrolera y minera, así como educación.

El debate presidencial 2025 obligatorio está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocer qué planes tienen sobre los servicios públicos. Los 16 candidatos irán a las urnas el 9 de febrero de 2025 en las elecciones generales.

Los candidatos Henry Cucalón, Jimmy Jairala, Francisco Tabacchi, Jorge Escala, Henry Kronfle, Luis Felipe Tillería, Juan Iván Cueva y Daniel Noboa se interpelaron sobre sus propuestas.

Henry Cucalón, de Construye, plantea liberar el sector energético y promueve la inversión

Henry Cucalón propuso la liberalización del sector energético, eliminando los monopolios estatistas y promoviendo la inversión privada nacional y extranjera en la generación, transmisión y distribución de energía.

Según el candidato, esto generaría una mayor oferta energética, reduciendo las tarifas y eliminando impuestos ocultos, con subsidios dirigidos exclusivamente a los sectores más vulnerables.

Cucalón criticó la burocracia estatal y la consideró ineficiente, especialmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde destacó el número de empleados administrativos. En lugar de más burocracia, plantea una mayor contratación de médicos, enfermeras y psicólogos, enfocándose en áreas esenciales como salud, seguridad y educación.

Además, anunció su compromiso de destinar 600 millones de dólares anuales a la educación, recortando recursos mal gestionados en subsidios a actividades ilícitas.

Frente a las críticas sobre el costo de la energía, Cucalón defendió la liberalización del sector energético. El propósito es crear un mercado competitivo y eficiente, para garantizar tarifas justas y un servicio de calidad.

Jimmy Jairala, de Centro Democrático, piensa concesionar el sistema eléctrico

Sobre la responsabilidad del Estado de prestar servicios, como electricidad, Jimmy Jairala respondió que ha fracasado el modelo de energía, porque el Estado ha querido acaparar todo. Por eso, propone la concesión de los sistemas. Frente a las interpelaciones, añadió que entre sus prioridades está todo lo que beneficie a alejar a los niños de las actividades delictivas.

Agregó que usará la tecnología para la eficiencia del Estado y para mejorar las empresas eléctricas y promoverá que los institutos técnicos reciban apoyo del Estado.

De esa manera, el candidato expuso su propuesta a los servicios públicos en el debate presidencial 2025.

Francisco Tabacchi dice que el Estado no ofrece un buen servicio de salud

Francisco Tabacchi afirmó en el debate presidencial 2025 que los servicios públicos del Estado requieren atención.

En el eje de salud, mencionó que el IESS y el Ministerio de Salud Pública no ofrecen un buen servicio. Planteó copiar el modelo de Solca y la Junta de Beneficencia, que emplean herramientas tecnológicas y administrativas para medir el gasto, la calidad del servicio y el impacto en las personas.

En educación, señaló que no existen suficientes carreras ni cupos para los estudiantes. Indicó la necesidad de ampliar los cupos en las 31 universidades públicas y de implementar educación a distancia en las áreas rurales.

En el ámbito energético, Tabacchi explicó que el país depende de las lluvias para garantizar el suministro de energía. Advirtió que, sin importar energía o sin lluvias, no habrá suficiente. Propuso adoptar los modelos de Perú y Colombia, que permiten la inversión extranjera y la participación del sector privado.

Reiteró la importancia de tomar como referencia modelos exitosos, como los de Solca y la Junta de Beneficencia, que ya han mostrado resultados positivos al medir la satisfacción de los usuarios y optimizar los recursos.

Jorge Escala, de Unidad Popular, propone pagar la deuda del Estado con el IESS

El candidato Jorge Escala indicó que las empresas públicas serán eficientes, sin corrupción, sin privatización y sin alzar las tarifas de los servicios y prometió dejar en el pasado los apagones, para lo cual realizará negociaciones transparentes y sin sobreprecios.

Explicó que destinará 7 000 millones de dólares para entregar útiles escolares gratuitos, reabrir escuelas, ascenso y recategorización para los docentes a escala nacional.

“Vamos a garantizar el libre ingreso para las universidades, cumpliremos con el presupuesto para la salud, nadie se quedará al margen de este derecho, vamos a garantizar el tratamiento que merecen los pacientes de diálisis y cáncer y pagaremos la deuda del Estado con el IESS”, agregó

El presidente Daniel Noboa le realizó la primera interpelación sobre los sueldos dorados que existen en ciertas funciones del Estado, a lo que Escala, sin dar una respuesta, mencionó que el actual Presidente “fracasó en temas de seguridad” y recortó más de 2 000 millones de dólares en educación y salud, y cuantificó que los apagones le costaron el empleo a más de 230 000 personas.

La segunda interpelación también estuvo a cargo de Noboa y giró sobre la propuesta de Escala de eliminar el Decreto 367, que habla del subsidio a las grandes empresas y mineras, firmado por el actual mandatario.

“Todos tus decretos son atentatorios a los intereses de la nación y de la patria, en mi gobierno lo vamos a derogar con el propósito de defender el patrimonio estatal que tu estás rifando y vendiendo”, respondió.

Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC),

El candidato del Partido Social Cristiano manifestó que revisará los tarifarios a la baja, porque eso genera competitividad. Apertura para que el sector privado también pueda licitar.

“El Estado es un lagarto que traga y no vomita, traga impuestos y no da servicios hoy en día, el correísmo lo convirtió en una máquina corrupta para servir a su círculo cercano, hasta hoy este gobierno no ha sido capaz de cambiarlo, al contrario, lo sigue alimentando”, señaló.

Kronfle presentó una propuesta de cinco ejes: reducción, modernización y eficacia del Estado; salud; educación; obras y servicios públicos; y energía, petróleo y minería.

Detalló que la propuesta incluye “gobierno en tu celular”, trámite inmediato con control posterior; universidad gratuita en línea; escuelas comunitarias y educación obligatoria.

Además, plan de vivienda de 500 000 casas para parejas jóvenes y más pobres; atención inmediata en salud en clínicas privadas de forma gratuita, “el Estado pagará la factura”.

El IESS “en manos de los afiliados y no permitiremos que se le siga metiendo la mano”, diversificación de la matriz energética y generación a través del sector privado y sin límites. “Vamos a liquidar a Petroecuador sacándoles las mafias y licitándola”, concluyó.

En las interpelaciones aclaró que bajar el IVA no quiere decir reducir la tributación. Sobre la generación energética, sostuvo que permitirán que cualquier privado produzca energía, pero que se pague el peaje de distribución y transmisión al gobierno.

Luis Felipe Tillería, de Avanza, prometió reducir la burocracia, energía nuclear y liquidar Petroecuador

El candidato de Avanza aseguró que, además de revisar los tarifarios del servicio púbico, liberará la economía para maximizar la potencia del Ecuador.

“Vamos a eliminar la burocracia ‘chupa sangre’ que tenemos, utilizaremos inteligencia artificial para mejorar la eficiencia”, comentó. Otra propuesta es reducir la remuneración que perciben los legisladores a tres salarios básicos unificados.

En el segundo eje también prometió decisiones en materia petrolera y en energía nuclear.

“Ecuador tiene el doble de petróleo que Dubai, pero los políticos nos tienen pobres (…) remplazaremos las ‘bananas’ y las manzanas podridas”, dijo, refiriéndose a Noboa. El candidato se dirigió a la audiencia para invitarlos a que manden sus hojas de vida: “Se van todos, nos quedamos solo los honestos, ayúdanos a remplazarlos”, enfatizó.

En su turno, el candidato Juan Cueva lo interpeló sobre, ¿dónde se va a instalar las plantas nucleares que promete?. Tillería contestó que “una puede ubicarse en la Amazonía, generando al menos 10 000 megavatios de energía”.

La segunda interpelación estuvo a cargo de Henry Kronfle, quien le consultó qué hará con Petroecuador. El candidato de Avanza indicó que “no solo liquidará la empresa“, sino que “la devolverá a la ciudadanía a través de acciones”.

Juan Luis Cueva, del movimiento Amigo, dijo que bajará el IVA al 12%

Juan Luis Cueva en su segunda intervención planteó que revisará los tarifarios de la industria, que no necesita incentivos.

Planteó que bajará “el IVA al 12% para que puedan tener más platita en los bolsillos, a nuestros abuelitos sí le vamos a devolver el IVA”, señaló.

Antes que pagar la deuda externa, pagará la deuda histórica que tienen los ecuatorianos y que el FMI tendrá que esperar.

El candidato ofreció también como pago a una deuda histórica con las mujeres, el pago de bonos para las madres solteras para que “siempre estén protegidas”. Habló de medicinas en los hospitales y canasta básica de salud provista por el Estado.

Se refirió a que se terminarán los tramitadores y el pasaporte se enviará a domicilio, así como la licencia de conducir.

Cueva dijo que es importante depurar las bases de datos para tomar decisiones adecuadas en el sistema del Instituto de Seguridad Social y para ello se ayudará de inteligencia artificial.

Por último, se refirió a que contempla el uso de tecnología para agilitar los trámites y modernizar el Estado para reducir la burocracia en las instituciones públicas. Así, la ciudadanía tendrá sus trámites más rápido.

Daniel Noboa: ‘No subiremos tarifas al pueblo y hacemos un Estado más ágil y eficiente’

El candidato-presidente, Daniel Noboa, aseguró que su gobierno no incrementará tarifas eléctricas para la población.

“Para plantear nuevas propuestas, es fundamental entender la situación actual. Con el Decreto 367, eliminamos los subsidios a las grandes industrias y al sector minero”, dijo.

En salud, señaló que esta semana (tercera semana de enero) se firmó un acuerdo con Google y Healthper para implementar inteligencia artificial y hacerlo al Estado más ágil y eficiente.

En energía, dijo que se recuperaron 500 megavatios del parque termoeléctrico, el mismo que no fue mantenido por los gobiernos anteriores. Además, se incorporaron tres barcazas con 300 megavatios adicionales y terminaron el proyecto Toachi Pilatón, que aporta 210 megavatios más.

Sobre Cardenillo, señaló que no cuesta 6 000 millones de dólares, sino 600 millones, y generará 500 megavatios adicionales. Este proyecto será concesionado o gestionado bajo una alianza público-privada.

“En educación, ya hemos otorgado 110.000 becas y continuaremos fortaleciendo este programa”, aseguró.



Segunda franja

Enrique Gómez (SUMA) habla de dejar a un lado el autoritarismo

En su intervención, destacó la necesidad de un modelo de gobierno que se aleje tanto del autoritarismo del pasado como de la improvisación del presente. Propuso un enfoque rápido y efectivo para garantizar que los ciudadanos accedan a servicios básicos como energía y salud.

En el ámbito de la salud, enfatizó la importancia de la telemedicina como herramienta para prevenir enfermedades y ahorrar recursos, apuntando que la inversión en medicina preventiva tiene un retorno significativamente mayor que la corrección.

En cuanto al sector energético, Gómez destacó la urgencia de asegurar el acceso a la energía, proponiendo un modelo mixto donde los privados también puedan participar en la distribución, con un enfoque en diversificar la matriz energética del país: 48% termoeléctrica, 35% hidroeléctrica y 12% de fuentes renovables.

Gómez subrayó su compromiso con la transparencia, asegurando que su gobierno mostrará de manera permanente los resultados y datos relevantes para depurar cualquier irregularidad dentro del Estado. Reiteró la importancia de erradicar a los corruptos del gobierno y atender rápidamente las necesidades de los ecuatorianos.

Luisa González (RC), quiere la Ampliación de servicios con el sector privado

Sobre eficiencia del Estado y servicios públicos, Luisa González planteó ampliar la cobertura en coordinación con el sector privado. Este -apuntó- es complementario. Sumó a las propuestas la entrega de créditos productivos, a una tasa de interés del 7,5%.

Sobre los apagones en 2024, ella aseguró que se perdieron 250 000 puestos de trabajo. Eso tiene que cambiar también en conjunto con la empresa privada.

González aseguró que se pagarán las deudas a las dializadoras, a Solca y clínicas privadas, así como la devolución de presupuestos a las universidades para que se puedan ampliar las becas.

Ante la interpelación, sobre su gestión para llegar a esta segunda postulación a la Presidencia, ella respondió que es abogada y presidenta de la Revolución Ciudadana y recibe un sueldo.

A paso seguido, la candidata indicó que para ser eficientes se requiere equipo, conocimiento y experiencia. Para hacer que el estado funcione.

“Mi plan, protege, genera e impulsa, consta cómo vamos a revivir a Ecuador junto con la empresa privada”.

Carlos Rabascall (ID) propone descentralización y articulación público-privada para mejorar sectores clave

Carlos Rabascall propuso activar la articulación público-privada y destacó la importancia de la inversión privada en sectores clave como el energético.

Señaló que este sector enfrenta abandono debido a la falta de inversión en generación, transmisión y distribución. Indicó la necesidad de sancionar a los responsables de esta situación y de establecer políticas de Estado que garanticen la eficiencia y la igualdad de derechos.

En el ámbito de la salud, planteó garantizar un sistema público basado en suficiencia comunitaria, familiar y preventiva, orientado a construir hábitos saludables.

Propuso integrar esfuerzos públicos y privados en la atención de primer y segundo nivel, mediante auditorías y control de tarifas para evitar discrecionalidad y mafias en el sistema de salud pública y en el IESS. Destacó la necesidad de establecer hospitales especializados en todas las provincias del país.

Rabascall afirmó que la eficiencia del Estado debe enfocarse en garantizar el bienestar ciudadano, eliminando problemas como extorsión, vacunas y secuestros. Subrayó la importancia de descentralizar la administración del país mediante un plan que agrupe provincias pequeñas, medianas y grandes en regímenes autónomos.

Propuso que los gobernadores sean elegidos por voto popular y que los recursos sean gestionados localmente, permitiendo así el desarrollo regional y la recuperación de la dignidad del pueblo ecuatoriano.

Andrea González, de Sociedad Patriótica, plantea invertir en plantas geotérmicas

González plantea construir, sin especificar el número o la ubicación, de hidroeléctricas en la zona occidental del país, para no depender exclusivamente de la producción de energía de las hidroeléctricas de la Amazonía.

Además, indicó que hay que apoyarse en las termoeléctricas y en la inversión de plantas geotérmicas de generación eléctrica, las mismas que en el país no existen.

Luisa González (Revolución Ciudadana – Movimiento RETO), se encargó de la primera interpelación. Le consultó sobre los permisos ambientales otorgados a Lavinia Valbonesi, esposa del candidato-presidente Daniel Noboa, en un área protegida en Olón.

“Fui la primera en denunciarlo. Creo que las organizaciones no gubernamentales pueden de manera independiente hacerse sentir”, dijo, al tiempo de acusarla de “politizar” el asesinato de los cuatro niños de Las Mavinas (Guayaquil) para “tener un poco de atención”.

La segunda interpelación fue hecha por Enrique Gómez (Suma), que le preguntó cuál será la inversión para asegurar los 500 megavatios que el país necesita para no tener apagones. González no dio cifras en los 30 segundos de su interpelación.

Pedro Granja (PSE) dará de baja a generales y coroneles de la Policía y el Ejército

El candidato del PSE, Pedro Granja, dijo que seguridad, salud y educación no se privatizan.

Aseguró que sí se permitirá la participación de la empresa privada, principalmente europea, en la construcción de nuevos parques eólicos.

“Cuando hablamos de eficiencia del servicio público (…) estamos hablando de un supraconcepto que abarca: talento humano, infraestructura y permanencia en el tiempo”, dijo.

Para empezar, en el tema de seguridad, dijo Granja: “Voy a dar de baja a todos los generales y coroneles de la Policía y del Ejército”. Sus reemplazos serán escogidos con ayuda de los Estados Unidos.

En el servicio público de salud, creará el MIR ecuatoriano, con 14 especialidades médicas en función de la modelización matemática de enfermedades prevalentes y contagiosas.

Granja dijo que, además, creará el primer programa nacional de salud mental; se contratarán 1 000 psicólogos y psiquiatras para que puedan atender a la gente.

En las interpelaciones, señaló que no puede ser que él sea la única persona que dice en la campaña que un policía motorizado gana 933 dólares al día y tiene que pagar su rancho. Además, dijo que es el que tiene el mayor índice de amenaza.

En otro tema, el candidato socialista expresó que no tiene experiencia, ni experiencia de robar, ni de mentir. Es un académico, profesor universitario, experto antimafia, graduado en las mejores universidades italianas.

“Con experiencia en narcotraficantes ecuatorianos que enviaban un quintal de cocaína desde la Cancillería a Italia, en eso sí, tengo muchísima experiencia”, concluyó.

Iván Saquicela, de Democracía Sí, propone eliminar el Sercop y reducir el Estado a tres poderes

Iván Saquicela, en el tema de servicios públicos, afirmó que intervendrá el Estado a partir de una “combinación pública privada”.

“Nuestra administración va a contar con jóvenes, porque los políticos de siempre les cerraron las puertas”, comentó.

Entre sus propuestas, mencionó la creación de una universidad pública en línea y la eliminación del Servicio de Compras Públicas (Sercop). Así también ofreció crear un estatuto de protección para los migrantes.

“Apuntaremos a la ciencia y tecnología, a través de una plataforma de eficiencia estatal; vamos a digitalizar para acabar con tramitología”, comentó Saquicela.

Rabascall interpeló en dos ocasiones. En la primera, le consultó sobre la materia de Justicia. El candidato de Democracía Sí respondió asegurando que “le devolverá la independencia a estas entidades”.

“Es fundamental no meter manos en la justicia, vamos a defender la independencia”.

La segunda interpelación fue sobre ¿cuál sería la agenda de la nueva Asamblea Constituyente que propone Saquicela?El candidato dijo que reducirá los poderes del Estado a tres: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. “También reduciremos el número de asambleístas, quienes ganarán por sesión asistida, tenemos que romper este estado centralista y el hiperpresidencialismo”, concluyó.

7 Leonidas Iza (Pachakutik) plantea que las aseguradoras privadas den cobertura a enfermedades catastróficas

Leonidas Iza, de Pachakutik, señaló que en su gobierno solo se delegará a la economía popular y solidaria. Señaló que el IESS, que es de los trabajadores, y el sistema de salud pública, deben respetar la ley.

El candidato por la lista 18 señaló que los ecuatorianos no pueden perder la vida por falta de medicinas y por falta de atención cuando se tiene el medicamento más barato en el mundo, el cual se puede duplicar la capacidad de compra y dar mejor cobertura.

También propone que las aseguradoras privadas darán cobertura a enfermedades catastróficas.

En cuanto al sistema de educación, Iza señaló que se debe garantizar calidad para los estudiantes ecuatorianos con profesores con salarios dignos, alimentación escolar y útiles. Las universidades públicas recibirán el presupuesto del Estado para ampliar cupos y ofrecer educación de calidad a los jóvenes.

Iza señaló que dará “luz para todos”. Dará mantenimiento a las centrales hidroeléctricas y termoeléctrica; inmediatamente se pondrá 700 millones de dólares.

Además, plantea la jubilación universal para los adultos mayores, derechos para las mujeres y no más violencia para ellas.

En cuanto al servicio público para los adultos mayores, propone jubilación universal, dignificar a los taitas y mamas que han trabajado por el país y han sostenido la economía real.Iza, por último, defendió las protestas indígenas que lideró en las calles para proteger los servicios públicos privatizados. “Violencia es no tener medicina en los hospitales”, agregó.

Víctor Araus (PID) plantea reformas al sistema educativo y garantiza salud gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos

El candidato Víctor Araus destacó su compromiso por mejorar los servicios públicos en Ecuador, enfocándose en asegurar la eficiencia de las termoeléctricas y evitar crisis energéticas.

En el ámbito de salud, prometió garantizar medicina gratuita y de calidad para todos los ecuatorianos, asegurando que no se perderán más vidas en hospitales.

En educación, subrayó su plan para ofrecer desayuno, almuerzo, útiles escolares y uniformes gratuitos. Además, planteó reformar el sistema educativo, enfocándose en valores fundamentales como responsabilidad, honestidad y justicia.

“Escúcheme bien, ecuatorianos, no permitiré la ideología de género en las escuelas, si se meten con la familia y con los niños, se meten conmigo”, dijo.

En cuanto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), prometió una reforma constitucional para proteger los fondos de los afiliados, evitando cualquier mal manejo de los recursos.

“Nunca más un gobierno le meterá la mano en los dineros de los afiliados. Esa plata es sagrada, por eso invertiré de la mejor manera su dinero para que el beneficio sea para cada uno de los afiliados”, aseguró.

Finalmente, abordó el tema de la lucha contra la corrupción, afirmando que en su gobierno no toleraría vínculos con figuras cuestionadas o vinculadas con la corrupción.