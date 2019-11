Alexander Zverev acaba con el sueño de Nadal en el Masters de Londres 

LEA TAMBIÉN

Rafael Nadal soñaba con ganar el Masters, el único gran torneo que falta en su palmarés, pero tendrá que esperar al menos otro año. El español cumplió ganando al griego Stefanos Tsitsipas, pero la victoria del alemán Alexander Zverev frente al ruso Daniil Medvedev le deja fuera de las semifinales.

Asegurado ya acabar como número 1 del ránking ATP esta temporada, el español hizo lo único que estaba en sus manos para tratar de clasificarse para semifinales: ganar a Tsitsipas por 6-7 (4/7) , 6-4 y 7-5.



Pero también necesitaba que Medvedev, que ya estaba eliminado, derrotase a Zverev, algo que no ocurrió.



El germano, séptimo jugador mundial, venció al ruso (N.4) por un cómodo 6-4 y 7-6 (7/4) para mantenerse vivo en el torneo de maestros.



Tras la disputa este viernes de los dos partidos del grupo 'André Agassi', Tsitsipas finalizó primero y se enfrentará en semifinales al suizo Roger Federer.



Zverev, por su parte, buscará ante el austriaco Dominic Thiem el boleto para la final.

Nadal, una vez eliminado, regresará a España para disputar la próxima semana la Copa Davis en su novedoso formato, llegando a esa cita con el número 1 de la ATP asegurado a final de temporada.



“No sé si os veré mañana porque depende del partido de esta noche, pero hice todo lo posible hoy” para seguir en el torneo, lanzó Nadal a los espectadores del O2 Arena de Londres, absolutamente entregados con el español, consciente de que el pase a semifinales no estaba en sus manos.



Frente a la demostración el jueves por la noche de juego ofensivo de Federer ante Djokovic, Nadal y Tsitsipas ofrecieron un duelo que se decidió en muchas ocasiones desde el fondo de la pista, aunque sin renunciar a subir a la red.

Así, Nadal ganó 21 puntos de 28 en la red, por 15 de 21 de Tsitsipas.



En el primer set, ambos jugadores se mostraron muy sólidos con su servicio y todo se decidió en el 'tie break', donde Tsitsipas llevó la iniciativa y cometió menos errores para acabar apuntándose el primer parcial (7/4).

Mejora en el resto

Pero como ya había demostrado dos días antes frente a Medvedev, cuando logró remontar un partido que tenía perdido (con 5-1 en contra y bola de partido para el ruso en el tercer set) , el español nunca se rinde.



Nadal mejoró su resto en el segundo set, pasando de un 29% de puntos ganados en el primer set al 67% en el segundo, aunque necesitó cuatro bolas para romper el servicio del griego en el noveno juego, para llevarse el set por 6-4 e igualar el partido.

La tercera manga se pareció mucho a la precedente, con Nadal desperdiciando varias ocasiones de 'break' (en los juegos 5 y 7) , hasta que lo logró en su segunda oportunidad en el undécimo juego, para acabar llevándose el set por 7-5 y el partido.



Si Nadal no tiene claro aún su futuro en el Masters, lo que ya tiene asegurado es acabar el año como número 1 desde la derrota del serbio Novak Djokovic el jueves por la noche ante Federer.



Tras su partido frente a Tsitsipas, el español recibió el trofeo que le acredita como el mejor tenista de la temporada.

“El mejor ambiente del mundo”

“Estoy muy feliz. Honestamente, después de todas las cosas que me han pasado en mi carrera a nivel de lesiones, nunca pensé que con 33 años y medio pudiera tener otra vez este trofeo en mis manos”, declaró.



“Es algo realmente muy emocionante para mí. Mucho trabajo a la sombra para estar donde estoy hoy”, concluyó el ganador de 19 Grand Slams, que se marcha del torneo después de la victoria de Zverev.

El alemán estaba obligado a ganar a Medvedev para seguir en competición y no falló.



“Estoy en semifinales otra vez. En esta cancha es donde he jugado mi mejor tenis. No jugamos con este ambiente en ningún otro lugar en el mundo”, declaró el alemán tras su partido.



“Hoy Daniil no tenía nada que perder por lo que podía disfrutarlo, pero para mi era todo o nada. Él ha sido el mejor jugador desde el verano (boreal) y tiene todo el crédito”, destacó.



En el primer set, Zverev logró el 'break' de entrada y mantuvo la ventaja con su servicio para llevarse el parcial en sólo 33 minutos de juego.

La segunda manga estuvo más igualada, con Medvedev forzando el 'tie break', pero el alemán se mostró más sólido en los momentos finales y con un 'ace' cerró el partido, evitando que el ruso pudiera llevar el duelo a un tercer e imprevisible set.