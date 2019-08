Zulia del ecuatoriano Abel Casquete preocupa al Colón  en Sudamericana 

LEA TAMBIÉN

El Zulia, donde milita el ecuatorinao Abel Casquete, es el primer equipo venezolano en llegar hasta los cuartos de final de un torneo organizado por la Conmebol y arribó a Argentina con la ventaja del resultado de ida (1-0) ante Colón y con la seguridad que le otorga haber mantenido su portería en cero.

Por su parte, el Club Atlético Colón, equipo que todavía no ganó en la Superliga Argentina, hará tres modificaciones para jugar con dos delanteros en la revancha del jueves 15 de agosto del 2019, e intentar revertir la serie para llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana.



En el torneo doméstico en Venezuela, los negriazules son décimo segundos, de 19 equipos, con una victoria y una derrota.



Sin embargo, tienen un partido menos que el resto porque pospusieron el encuentro ante el Aragua de este fin de semana para preparar el cruce con Colón sin distracciones.



Lo más probable es que el Zulia juegue con su alineación estelar, la misma que utilizó en la ida ante Colón, cuándo se impuso por 1-0 con un gol del ecuatoriano Abel Casquete.



El vencedor jugará en semifinales ante el Athletico Mineiro brasileño o La Equidad de Colombia.





🙌 ¡Un gol sobre la hora para que gane @Zulia_FC, su primer tanto en un torneo @CONMEBOL, una actuación que no olvidará!



🔝 Abel Casquete fue la figura de la semana, el @BridgestoneLA #BestOfTheWeek en la #Sudamericana. pic.twitter.com/t3ytKbGTLu — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 13, 2019

En Colón se preparan cambios. El portero Leonardo Burián, ausente en la ida por un problema personal, reemplazará a Ignacio Chicco.



Además, el lateral izquierdo Gonzalo Escobar ingresará por Gastón Díaz, expulsado en Venezuela.



El tercer cambio, y el más importante, será la salida del experimentado centrocampista Matías Fritzler para que ingrese un delantero.



Nicolás Leguizamón y el colombiano Wilson Morelo son los atacantes con más posibilidades de aparecer en el once inicial junto a Luis Pulga Rodríguez.

Otra opción, menos probable, es que ingrese el juvenil Tomás Chancalay, de 20 años.



Colón perdió los dos partidos que disputó en la Superliga Argentina y el entrenador, Pablo Lavallén, podría ser despedido si el equipo santafesino no llega a semifinales de la Sudamericana.



"Está difícil la situación, por la derrota con Patronato, Huracán y el partido de Venezuela", dijo hace unos días el secretario deportivo del club, Francisco Ferraro.



"No hablé con ningún directivo, el momento es difícil pero se espera una reacción del plantel y del equipo para que se den resultados positivos", respondió Lavallén en diálogo con la radio Club Octubre.