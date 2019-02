La imagen de una marca de zapatos afectada por la lesión de una futura estrella del baloncesto 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Nike intentaba limitar el daño a su imagen el jueves 21 de febrero del 2019 después de la espectacular lesión de Zion Williamson, una promesa del baloncesto, luego de que su calzado se rompiera en un partido de alto nivel al que asistió Barack Obama, en plena disputa por el mercado con Adidas y Under Armour.

“Estamos preocupados y deseamos a Zion una pronta recuperación ” , respondió la marca en un correo electrónico a AFP . “La calidad y el rendimiento de nuestros productos son de gran importancia para nosotros, y aunque esto es un hecho aislado, estamos trabajando duro para identificar el problema”, agregó el fabricante.



Zion Williamson, un joven de la Universidad de Duke considerado la futura estrella de la liga profesional de baloncesto norteamericana (NBA), se lesionó el miércoles por la noche, apenas 40 segundos después del inicio del partido entre su equipo y el de la Universidad de Carolina del Norte.



Las imágenes de la cadena ESPN, que transmitió el encuentro, mostraron cómo la zapatilla de Zion se abrió por completo, lo que provocó que el jugador se deslizara y se torciera la rodilla.



Luego salió del campo y no regresó, causando un gran revuelo en uno de los momentos más candentes de la temporada de la liga de básquet universitario (NCAA) debido a la legendaria rivalidad entre los dos centros educativos.



¡De no creer! Zion Williamson, jugador de la Universidad de Duke en la NCAA y futuro número 1 del Draft para la NBA, sufrió una caída apenas a los 30 segundos de juego y se lesionó de su rodilla. Lo que llama la atención es cómo quedó el zapato. #NCAA #NBA #Baloncesto pic.twitter.com/DgxPlbsKp5 — Habla Deportes (@HablaDeportes) 21 de febrero de 2019



Momento clave

El partido del miércoles enfrentó a dos de los mejores equipos de esta temporada, con Duke actualmente considerado como el mejor del país.



En un video que circula en las redes sociales se ve a Barack Obama, que estaba sentado en la primera fila, quien señala la zapatilla mientras el jugador cae y dice: “Su calzado estaba roto”.



“Zion Williamson parece ser un joven extraordinario además de un destacado jugador. Le deseo una pronta recuperación”, escribió en Twitter el expresidente de Estados Unidos.



“¡Espero que el joven esté bien!”, Lebron James, reaccionó la estrella del baloncesto y embajador de Nike con quien se compara a Williamson a menudo. “Literalmente explotó su calzado”, agregó “King James” en la red social.

Muchos expertos creen que Zion Williamson, quien se espera que llegue a la prestigiosa NBA este otoño, podría firmar un gran contrato. Este joven de solo 18 años, 2,01 m de altura y 129 kg, tiene 2,4 millones de seguidores en Instagram, donde solo sigue a 99 usuarios.



En Wall Street, el título de Nike operaba en baja. “Algunos aspectos negativos podrían afectar a la acción de Nike por un tiempo, pero el impacto a largo plazo será pequeño” , dijo Brian Nagel, analista de Oppenheimer.



Sin embargo, este incidente llega en el momento equivocado para la marca estadounidense, que se enfrenta a Adidas y Under Armour para atraer a las futuras grandes estrellas del deporte.



Esta no es la primera vez que Nike experimenta una situación como la de Williamson. En 2017, cuando acababa de ganar a Adidas el contrato para vestir a los equipos de la NBA, se encontró en el centro de una controversia porque las nuevas camisetas se rasgaban regularmente en los partidos.



En 2015, el keniano Eliud Kipchoge no logró romper el récord mundial en la Maratón de Berlín porque corrió durante unos 25 km con las suelas despegadas del calzado de Nike, presentado entonces como un prototipo revolucionario.