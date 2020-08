El zaguero ecuatoriano Diego Almeida completó su primer entrenamiento con el Juvenil A del FC Barcelona

LEA TAMBIÉN

Diego Almeida Crespo, zaguero central nacido en España, pero de padres ecuatorianos, realizó su primera práctica con el Juvenil A del FC Barcelona este miércoles 12 de agosto del 2020, como parte de la pretemporada del equipo en Vall de Bass.

Almeida, de 16 años, fue ascendido de forma directa desde el Cadete A­ ─donde jugó la temporada anterior─ sin tener que pasar por el Juvenil B. Dependiendo de su rendimiento podría ser considerado para subir al equipo filial, donde hasta hace poco militaba el compatriota Enrique ‘Kike’ Saverio.



Esta será su séptima campaña liguera en las divisiones inferiores de los blaugranas, donde la prensa catalana lo define como un futbolista que tiene “un marcado estilo Barça”.

El ecuatoriano Diego Almeida comenzó hoy los entrenamientos con el Juvenil 'A' del FC Barcelona. Recordar que Almeida estaba la temporada pasada en el Cadete 'A' y el próximo escalón en el conjunto culé ya es el Barcelona B. Diego nació en el año 2004 pic.twitter.com/d5BAKB4Inz — Sabiomanager (@sabiomanagerec) August 12, 2020

Almeida también tuvo un paso por las inferiores de la Selección de España. Según Transfermarket, portal especializado en estadísticas del fútbol, participó en cotejos con la Sub 15 y Sub 17 de la ‘Roja’. También jugó con la ‘Tri’, cuando fue convocado con el DT Eduardo Moscoso a un microciclo con la Sub 15.



El Juvenil A tenía previsto retornar a las prácticas a finales del mes de julio del 2020, bajo la supervisión del DT Franc Artiga. Pero el contagio por covid-19 de algunos elementos del plantel obligó a aplazar las prácticas hasta este miércoles.



Debido a la experiencia de José Marsá, central zurdo de 18 años, él se perfila como el líder de la zaga en el esquema de Artiga. El entrenador español deberá escoger entre Almeida, Damián Canedo, Carlos Gallego y Gerard Gómez, a su compañero en el bloque defensivo.