Xavi Hernández: 'Nuestro staff técnico se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión dirigir al Barcelona'

En Barcelona no todos están a gusto con el DT Quique Satién. Mientras el cuadro culé lucha por recuperar el liderato de La Liga y salvar una temporada irregular, comienza a sonar con fuerza la posibilidad de que Xavi Hernández comande el equipo.

En una entrevista con el diario Sport, que recoge todas las novedades del FC Barcelona, el exjugador blaugrana volvió a asegurar que está preparado para sentarse en el banquillo.



"La ilusión más grande que tengo ahora es ser entrenador del Barça y volver al Barça para triunfar. No yo, sino esos futbolistas y que el Barça triunfe. Y, como consecuencia, nuestro staff técnico se está preparando mucho y nos hace mucha ilusión", dijo Xavi, quien ganó todos los títulos posibles con el cuadro culé.



Eso sí, Xavi dejó claro que le gustaría asumir el cargo desde cero, cuando existan las condiciones para poder emprender un proyecto futbolístico serio.



"Yo soy una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona", aclaró Xavi.



Con estas declaraciones, en Ecuador también se especula sobre el futuro del DT Jordi Cruyff, El timonel holandés, que todavía no ha debutado con la Tricolor, sería un candidato para integrar el staff de Hernández.



Los dos se conocen bien e incluso ya hubo una primera oferta para que Cruyff integrara su equipo.



Antonio Cordón, director deportivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, aclara el tema. El español fue quien llevó a Cruyff a la Tri y conoce los términos legales y las cláusulas que pudieran facilitar la salida del DT, en caso de que Xavi o el Barcelona lo requiera.



“Habría que ver en qué figura lo necesita. El hecho, para mí como soy una persona que me gusta que la gente por la que he apostado evolucione, es un orgullo, que personas que estén conmigo den pasos de gigantes hacia arriba. Siempre que eso ha pasado, por mucha cláusula que hubiera, siempre les he dejado la libertad”, recalcó Cordón en una entrevista para el Canal del Fútbol.



Sobre las cláusulas de su contrato, en caso de que esté en la órbita del Barcelona, Cordón evitó hablar del tema. Eso sí, afirmó que considera que es un crecimiento profesional y que daría las facilidades para que Cruyff cumpla esa meta.



“Porque entiendo que es una progresión en su vida, en su profesión, y realmente podría haber cláusulas, pero realmente hemos facilitado muchas veces este tema. Lo del Barcelona se habla mucho pero es muy complicado, hay que ver. Setién es un DT con una mentalidad muy del FC Barcelona… Después, se tiene que producir un cambio de presidente y que se elija a Xavi como DT”, apuntó Cordón.



Además puntualizó que si Xavi llega al club, no precisamente significaría que el Cruyff abandonaría a la Tricolor. Aclaró que ve lejana la posibilidad de que todas las condiciones se den para una eventual salida del timonel de la Selección.



"Esa cláusula no significa que Xavi va al FC Barcelona y automáticamente, Cruyff se va al FC Barcelona. Que exista esa posibilidad y eso ocurriese, es hablar de algo que está muy lejos y veo muy difícil que ocurra”, se sinceró Cordón.