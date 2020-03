Xavi ratifica que contaría con Jordi Cruyff si va al FC Barcelona

LEA TAMBIÉN

Xavi Hernández, entrenador del Al Sadd catarí, pudiera ser el entrenador del FC Barcelona de España en la próxima temporada. Exjugador del cuadro culé, el entrenador estuvo a punto de fichar por el equipo en diciembre pasado. Incluso, el gerente deportivo del equipo, Eric Abidal, viajó a Catar para intentar persuadirlo.

Xavi no aceptó la propuesta, pues quiere tomar el equipo desde el inicio de la temporada y armar él mismo la plantilla y contar con personal de su confianza. En una entrevista publicada en la jornada del domingo 29 de marzo, en el diario La Vanguardia, Xavi dio dos nombres de sus posibles colaboradores: Carles Puyol y el actual seleccionador ecuatoriano Jordi Cruyff.



“Me gustaría trabajar junto con personas en quien tengo confianza, con quienes hay lealtad y que son gente muy válida. No puede haber nadie tóxico cerca del vestuario. Estamos hablando de Carles Puyol, que fue capitán del Barcelona y Jordi Cruyff, muy buen negociante y con mucha experiencia en la secretaría técnica”.



Cruyff llegó en enero a la Selección y no ha ocultado su deseo de volver a estar en el Barcelona español, equipo en el que debutó profesionalmente como jugador. Actualmente, el técnico neerlandés se encuentra en España junto a su madre y sus hijos pequeños.